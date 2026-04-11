Susto en barrio de Rionegro tras desplome de vieja casona ¿Qué pasó?

Tremendo susto se llevaron los residentes de un barrio de Rionegro tras el colapso parcial de los muros de una vieja casona, situación que requirió la presencia de los organismos de socorro locales. Según detallaron desde la Alcaldía de Rionegro, el suceso ocurrió en la carrera 55 con calle 51 del sector Alto del Medio, donde parte de una vieja casona deshabitada terminó cayendo a raíz de la ruina que amenaza al inmueble. Lea también: Día de las Víctimas: muchos homenajes, pero la “deuda” de su reparación está al alza De acuerdo con la evaluación preliminar, la emergencia habría sido causada por el deterioro progresivo de la estructura, asociado a su exposición prolongada a la intemperie. Tras el susto, los vecinos reportaron el suceso a la línea 123 y fue atendido de manera inmediata por los organismos de respuesta.Al sitio llegaron miembros de la Oficina de Gestión del Riesgo, del Cuerpo de Bomberos, de la Secretaría de Movilidad y la Subsecretaría de Control Urbanístico. Según trascendió, por fortuna el suceso no dejó personas heridas. Lea también: “La Placita” en Copacabana: el nuevo espacio temporal durante la renovación de la Plaza de Mercado “Las autoridades adelantan la verificación técnica del inmueble y reiteran el llamado a la ciudadanía a reportar oportunamente cualquier situación que represente riesgo estructural”, indicó la alcaldía.