CNE recibe dos denuncias contra campaña de Iván Cepeda por eventos masivos

La campaña del candidato presidencial Iván Cepeda recibió dos denuncias en el CNE por los eventos masivos realizados en la Costa Caribe esta semana. Cabe recordar que desde el domingo rige la prohibición para hacer campaña en el espacio público, aunque desde la campaña podrían argumentar que se trata de reuniones privadas de coordinación política. Fuentes enteradas dijeron a este diario que, en este caso, poco o nada tiene por hacer el CNE, porque las vedas se derivan de un decreto de orden público del Gobierno Nacional. Puede que hayan llegado, pero eso se le trasladará a los alcaldes correspondientes, que son los encargados de hacer cumplir este decreto. Lea también: La descarada frase de Cepeda justificando el ‘tarimazo’ en Córdoba: “es una reunión para coordinar el 31 de mayo” Este es el decreto 0188 de 2026, que restringe la realización de este tipo de actividades desde una semana antes de la primera vuelta presidencial.

Las denuncias contra la campaña de Cepeda

Una de las denuncias, reveladas por Caracol Radio y remitida por el ciudadano Santiago Arango, tiene que ver con una “posible vulneración del decreto” por un evento en Sincelejo. Concretamente, un evento en el polideportivo de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre. La segunda denuncia vino del ciudadano Gabriel Guillermo Garrido Gallardo, y tiene que ver con actividades políticas realizadas este 27 de mayo en la ciudad de Arauca, capital del departamento con el mismo nombre.

En videos y capturas de pantalla proporcionadas por el ciudadano, “presuntamente se observa la continuidad de actividades de carácter proselitista en fechas cercanas a las restricciones electorales previas a la jornada de votación”, según se lee en la denuncia. Vale aclarar que, a diferencia del evento de la primera denuncia, en este no estuvo Cepeda. Pero allí habrían difundido publicidad de él y de Aída Quilcué, su fórmula vicepresidencial. El CNE determinará si las denuncias son de su competencia o no y, de ser así, procederá con las investigaciones correspondientes. Lea también: ¿Las propuestas de los candidatos presidenciales atienden los problemas centrales del país?

El evento en Córdoba

Las críticas a Cepeda han aumentado luego de que se difundiera un video de uno de esos encuentros, en Montería, en el que el candidato del continuismo hace referencia directa a los cuestionamientos que han surgido por estas actividades. Cepeda aseguró, en medio de la reunión, lo siguiente: “Bueno, para que no haya dudas, porque últimamente hacemos actos y vienen críticas, esta es una reunión para coordinar el día 31 de mayo”. Es más, también en su discurso señaló instrucciones relacionadas con la jornada electoral. “Y para que estemos claros quienes estamos en este recinto privado sobre algunas instrucciones importantes: que no se quede nadie el 31 de mayo en su casa; desde temprano, a primera hora, ir a las urnas y a las mesas”, agregó.