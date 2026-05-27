Caso Yulixa: Nuevas pistas indicarían que el anestesiólogo “Doc Leo” es ciudadano cubano

Las autoridades continúan su búsqueda por establecer responsabilidades en el homicidio de Yulixa Toloza, una estilista que recurrió a un centro estético ilegal para una cirugía. En medio de esas pesquisas se han hallado nuevas pistas sobre el anestesiólogo que atendió a la mujer.

Aunque ya hay cinco personas capturadas tras la muerte de Yulixa Toloza, aún se busca una sexta persona que, de acuerdo con testimonios, se trataría de una persona con el alias de Doc Leo o Leonardo.

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Este sujeto sería quien le hizo la valoración previa a Yulixa antes de que la interviniera el supuesto cirujano. También fue a quien habrían acudido cuando la mujer se complicó e inclusive analizan su presunta participación en el intento por desaparecer el cuerpo.

Ahora, de acuerdo con testimonios conocidos por El Tiempo, hay indicios que apuntarían a que esa persona es de nacionalidad cubana. Una de las primeras pistas es la declaración de colaboradores y exempleados del centro estético, quienes han detallado que el hombre llegó a Colombia procedente de la isla caribeña en compañía de su esposa e hija.

Otro hecho que alimenta esa hipótesis es el descubrimiento de una presunta red de ciudadanos extranjeros, principalmente cubanos, que estarían vinculados al funcionamiento de centros estéticos ilegales en Bogotá y que podrían estar facilitando la protección y evasión del anestesiólogo.