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Caso Yulixa: Nuevas pistas indicarían que el anestesiólogo “Doc Leo” es ciudadano cubano

Las investigaciones estarían encaminadas a una presunta red internacional que resguardaría a uno de los señalados en la muerte de la estilista Yulixa Toloza.

  • La mujer falleció de una embolia pulmonar causada en medio de una intervención en una clínica de “garaje”. Foto: TikTok @yulixa.toloza
    La mujer falleció de una embolia pulmonar causada en medio de una intervención en una clínica de “garaje”. Foto: TikTok @yulixa.toloza
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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Las autoridades continúan su búsqueda por establecer responsabilidades en el homicidio de Yulixa Toloza, una estilista que recurrió a un centro estético ilegal para una cirugía. En medio de esas pesquisas se han hallado nuevas pistas sobre el anestesiólogo que atendió a la mujer.

Aunque ya hay cinco personas capturadas tras la muerte de Yulixa Toloza, aún se busca una sexta persona que, de acuerdo con testimonios, se trataría de una persona con el alias de Doc Leo o Leonardo.

Lea también: ¿Quién es “Doc Leo”? El misterioso anestesiólogo que falta por capturar en el caso Yulixa Toloza

Este sujeto sería quien le hizo la valoración previa a Yulixa antes de que la interviniera el supuesto cirujano. También fue a quien habrían acudido cuando la mujer se complicó e inclusive analizan su presunta participación en el intento por desaparecer el cuerpo.

Ahora, de acuerdo con testimonios conocidos por El Tiempo, hay indicios que apuntarían a que esa persona es de nacionalidad cubana. Una de las primeras pistas es la declaración de colaboradores y exempleados del centro estético, quienes han detallado que el hombre llegó a Colombia procedente de la isla caribeña en compañía de su esposa e hija.

Otro hecho que alimenta esa hipótesis es el descubrimiento de una presunta red de ciudadanos extranjeros, principalmente cubanos, que estarían vinculados al funcionamiento de centros estéticos ilegales en Bogotá y que podrían estar facilitando la protección y evasión del anestesiólogo.

Dentro de los nexos de la presunta red, la investigación conocida por el medio mencionado subraya a Danubia Blanco Azahares, una ciudadana cubana que fue socia y copropietaria de la dueña de Beauty Láser, María Fernanda Delgado, en otro establecimiento llamado Sociedad Estética BL Dr. Danubia Blanco SAS, ubicado en el sector de Los Héroes.

También aparece el nombre de Nardi Bernal Rubio, también ciudadano cubano, que habría recomendado a empleadas para trabajar en Beauty Láser, algo que sugiere una red de reclutamiento y contactos entre compatriotas dentro del gremio.

Por ahora sigue la búsqueda de esta persona, de la cual no se ha obtenido más información debido a que el miedo a represalias ha generado que testigos clave se nieguen a entregar detalles adicionales sobre la identidad y el paradero exacto del anestesiólogo.

Ante la posible naturaleza extranjera de los principales sospechosos, la Fiscalía contempla solicitar una circular roja de Interpol para rastrear a “Leo” a nivel internacional, ante la sospecha de que ya pudo haber abandonado el territorio colombiano con ayuda de estos contactos.

Siga leyendo: Dueña de clínica de “garaje” dice que Yulixa Toloza no murió allí, sino en el carro en que fue sacada

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