Envían a la cárcel a señalado de abusar y lanzar a Ana María Meza desde un quinto piso en Bogotá

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Carlos Mario Rodríguez Rosas, señalado de causar la muerte de su pareja sentimental tras lanzarla desde un quinto piso en el norte de Bogotá. La Fiscalía sostiene que el caso habría ocurrido en un contexto de violencia de género y que el procesado intentó simular un suicidio.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, los hechos se ubican en la noche del 24 de enero de 2026, cuando la pareja asistió inicialmente a una reunión social. Posteriormente, se trasladaron al apartamento del hoy procesado, en el norte de la ciudad. Según el expediente, una vez los demás asistentes se retiraron, ambos permanecieron solos y se produjo una discusión.

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De acuerdo con los elementos materiales probatorios, en medio de ese altercado el hombre habría atacado a la mujer, tapándole la boca y la nariz hasta dejarla en estado de inconsciencia. En ese estado, y según la hipótesis del ente acusador, habría cometido un acceso carnal violento antes de que ocurriera el desenlace fatal.