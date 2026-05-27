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Envían a la cárcel a señalado de abusar y lanzar a Ana María Meza desde un quinto piso en Bogotá

El hombre es señalado de presuntamente asesinar a su pareja sentimental y, posteriormente, haberla arrojado desde el quinto piso de un edificio residencial en el norte de Bogotá.

  • Carlos Mario Rodríguez Rosas judicializado por la Fiscalía. Foto: Fiscalía / Depositphotos (imagen de referencia)
    Carlos Mario Rodríguez Rosas judicializado por la Fiscalía. Foto: Fiscalía / Depositphotos (imagen de referencia)
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 1 hora
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Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Carlos Mario Rodríguez Rosas, señalado de causar la muerte de su pareja sentimental tras lanzarla desde un quinto piso en el norte de Bogotá. La Fiscalía sostiene que el caso habría ocurrido en un contexto de violencia de género y que el procesado intentó simular un suicidio.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, los hechos se ubican en la noche del 24 de enero de 2026, cuando la pareja asistió inicialmente a una reunión social. Posteriormente, se trasladaron al apartamento del hoy procesado, en el norte de la ciudad. Según el expediente, una vez los demás asistentes se retiraron, ambos permanecieron solos y se produjo una discusión.

Entérese: Hombre habría asesinado a su pareja y herido a sus dos hijos en Yalí, Nordeste antioqueño

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, en medio de ese altercado el hombre habría atacado a la mujer, tapándole la boca y la nariz hasta dejarla en estado de inconsciencia. En ese estado, y según la hipótesis del ente acusador, habría cometido un acceso carnal violento antes de que ocurriera el desenlace fatal.

La Fiscalía señaló que, tras estos hechos, el procesado habría arrojado el cuerpo de la víctima desde la ventana de un quinto piso del edificio, ubicado en la localidad de Usaquén.

Luego, durante las audiencias preliminares, el hombre intentó desviar la investigación al asegurar que la mujer habría caído de manera voluntaria para hacer creer que se trataba de un suicidio, una versión que fue descartada por la Fiscalía con base en los elementos recolectados.

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El caso fue asumido con enfoque de violencia basada en género, teniendo en cuenta que la víctima sostenía una relación sentimental con el imputado. Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento. Los cargos no fueron aceptados por el procesado.

Siga leyendo: “Denunciamos y nadie hizo nada”: familiares hablan del asesinato con un palo de Juliana en el oriente de Medellín

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