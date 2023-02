Personas de la comuna 8 cuenta que esta situación se ha puesto de manifiesto varias veces ante la Alcaldía, pero no ha habido una respuesta contundente. Entiende que no es posible controlar una zona tan grande las 24 horas, pero sí exige, al menos, que se preste más atención a lo que pasa: ““Estamos atrapados, no podemos hacer nada. No podemos hacer públicas las denuncias, porque nos matan”.

La mujer que trabaja la huerta dice que a veces le dan ganas de tumbar los cultivos y armar un rancho. “Yo quisiera hacer como todos los demás, que levantaron sus casas, pero es que yo vivo de esto”, comenta, señalando un palo de limones, y pregunta: “¿Si yo construyo una casa me la tumban, no? Dígame, que yo quiero tener casa”.

Esta obra estuvo enmarcada dentro del proyecto Cinturón Verde, que delimitó el borde de la ciudad. No solo se pensó en la comuna 8, sino en toda la línea superior oriental y occidental. El proyecto se quedó en su primera etapa, que fue el Jardín Circunvalar, y las alcaldías de Federico Gutiérrez y Daniel Quintero no lo continuaron. Basta hacer un recorrido por el sector para ver las consecuencias.

Varias personas de la 8 han hecho un estudio del “mercado” de estos terrenos. Así se enteraron de que los lotes más cercanos a las vías principales tienen un costo de cinco millones de pesos. Los que están más arriba, que además suelen ser los más empinados y en zonas de riesgo, oscilan entre dos y tres millones de pesos.

El negocio lo controlan “los muchachos de la vuelta”. Si alguien necesita un pedazo para asentarse, ellos lo gestionan, lo rozan y lo entregan con una promesa de compraventa. “Todos sabemos quién tiene este negocio, pero, como se dice, al miedo no le pusieron pantalones, entonces es mejor no meterse con ellos, no atreverse a hablar para no aparecer por ahí con dos o tres tiros o con la familia muerta. Hay que hacerse el de la vista gorda”, cuentan en el barrio.

Además de la promesa de compraventa, los nuevos “propietarios” reciben una serie de indicaciones para llevar a buen puerto la construcción de la casa o el rancho. La primera regla es no revelar cuánto costó el lote, es más, muchas veces se le dice al comprador que no diga siquiera que lo ha comprado. Por eso, cuando a algunos se les pregunta por cuánto pagaron, responden con asombro, como si no esperaran la pregunta, que se han metido ahí sin permiso de nadie, de manera autónoma.

La segunda indicación tiene que ver con la construcción. Los “propietarios” deben levantar la casa en la noche, preferiblemente en una sola jornada. Lo mejor es poner una tela que circunde el espacio para que no se vea desde afuera. Entonces hay que formar un convite, a veces auspiciado por los mismos “muchachos de la vuelta”. En el día, a la vista de todos, suben los bultos de cemento y todos los materiales necesarios.

El poder detrás

Habitantes de la comuna 8 dicen que, aunque siempre ha habido loteo, el negocio comenzó de verdad después de la pandemia, cuando los combos se dieron cuenta del lucrativo negocio que no estaban explotando a plenitud.

En esa zona de la ciudad hay varios Grupos Delictivos Organizados (GDO) que se articulan a través de combos locales, financiados principalmente por el microtráfico y las extorsiones. Son tres los GDO que controlan la zona: La Sierra, Caicedo y La Terraza. Ya no son los ochenta ni los noventa, cuando se libraban guerras intestinas en los barrios; ahora la prioridad es mantener una relativa calma que permita que los negocios prosperen.