El Urabá nos necesita: anímese a donar para apoyar a las víctimas de las lluvias

Antioquia enfrenta una de las situaciones más críticas derivadas de la actual temporada de lluvias , con alrededor de 7.000 familias damnificadas , según reportes de entidades oficiales.

La región de Urabá concentra el mayor número de afectaciones, debido a inundaciones, daños estructurales en viviendas, pérdida de cultivos y afectaciones a los medios de vida de cientos de hogares.



Municipios como Arboletes, Necoclí, San Pedro de Urabá y San Juan de Urabá se encuentran entre los más golpeados por la emergencia, y hoy requieren apoyo urgente para atender a las comunidades afectadas.

Ante este panorama y atendiendo el llamado de las entidades territoriales, líderes empresariales y comunitarios, la organización Presentes Corporación puso en marcha la campaña solidaria “Urabá nos une”, una iniciativa que busca apoyar a las familias damnificadas a través de acciones humanitarias y de recuperación integral.



Las personas interesadas en sumarse a esta causa pueden realizar sus donaciones a través de la plataforma https://presentes.co/dona, donde podrán registrar su aporte y sus datos completos.