El Urabá nos necesita: anímese a donar para apoyar a las víctimas de las lluvias

La organización Presentes Corporación puso en marcha la campaña solidaria “Urabá nos une”, una iniciativa que busca apoyar a las familias damnificadas a través de acciones humanitarias y de recuperación integral.

  Entrega de ayudas en la zona del Urabá tras afectaciones por las intensas lluvias. FOTO: Cortesía
    Entrega de ayudas en la zona del Urabá tras afectaciones por las intensas lluvias. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Antioquia enfrenta una de las situaciones más críticas derivadas de la actual temporada de lluvias, con alrededor de 7.000 familias damnificadas, según reportes de entidades oficiales.

La región de Urabá concentra el mayor número de afectaciones, debido a inundaciones, daños estructurales en viviendas, pérdida de cultivos y afectaciones a los medios de vida de cientos de hogares.

Municipios como Arboletes, Necoclí, San Pedro de Urabá y San Juan de Urabá se encuentran entre los más golpeados por la emergencia, y hoy requieren apoyo urgente para atender a las comunidades afectadas.

Lea también: Gobernación de Antioquia y seis organizaciones pondrán plata para mejorar 9.000 viviendas de mujeres del campo

Ante este panorama y atendiendo el llamado de las entidades territoriales, líderes empresariales y comunitarios, la organización Presentes Corporación puso en marcha la campaña solidaria “Urabá nos une”, una iniciativa que busca apoyar a las familias damnificadas a través de acciones humanitarias y de recuperación integral.

Las personas interesadas en sumarse a esta causa pueden realizar sus donaciones a través de la plataforma https://presentes.co/dona, donde podrán registrar su aporte y sus datos completos.

Posteriormente, la corporación entregará el certificado de donación, el cual permite acceder a beneficios tributarios en los procesos personales de declaración de renta.

Desde la organización hicieron un llamado a la solidaridad ciudadana, destacando que cada aporte será clave para impulsar intervenciones integrales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias afectadas por esta emergencia climática en Urabá.

Lea también: Lea también: Antioquia tiene más de 7.000 damnificados, 40 derrumbes y los colegios son albergues

De acuerdo con los informes técnicos, el incremento de las lluvias registrado en los últimos días en gran parte del territorio nacional responde a la influencia de un frente frío que ha impactado con fuerza varias regiones, sumado a las condiciones propias del fenómeno de La Niña, lo que ha intensificado las precipitaciones y elevado el riesgo de emergencias.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántas familias están damnificadas por las lluvias en Antioquia?
Alrededor de 7.000 familias, según reportes oficiales.
¿Qué municipios de Urabá están más afectados?
Arboletes, Necoclí, San Pedro de Urabá y San Juan de Urabá.
¿Cómo se puede ayudar a los damnificados de Urabá?
A través de la plataforma https://presentes.co/dona
Utilidad para la vida