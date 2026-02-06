EXCLUSIVO | La deuda de sangre que el asesinado capo Santiago Gallón Henao tenía con la mafia de Irlanda

El asesinato del cuestionado empresario Juan Santiago Gallón Henao sacudió el bajo mundo en Antioquia, donde tenía negocios de ganadería, minería, bienes raíces y, según varios procesos judiciales, narcotráfico.
Sucedió en las afueras de un restaurante de México, y aunque todavía es muy temprano para señalar a los responsables, las agencias de seguridad de Colombia ya empezaron a barajar a los posibles sospechosos.
Le puede interesar: Así cayeron en Medellín presuntos capos de la mafia británica
En esa lista está una organización criminal de Europa, con la cual habría sostenido negocios en el pasado, los cuales terminaron con sangre de por medio. Un caso al cual EL COLOMBIANO le ha seguido la pista desde su origen.
La historia comenzó con un macabro hallazgo, el 2 de mayo de 2017, en el sector Santa Clara del municipio antioqueño de Caldas. Allí, según los lugareños, desconocidos bajaron de un automóvil blanco y arrojaron un cadáver a una cañada, cerca a la cuenca en la que nace el río Medellín.