Según Hernández, desconocía que al final de la sesión se intentarían hacer cambios al orden del día aprobado, y que se incluiría nuevamente la continuidad del debate de la venta de UNE a la comisión segunda.

“Tras la acalorada discusión se escucharon un sinnúmero de vituperios, de mentiras, de injurias y de calumnias contra mí, que estaba ausente en el recinto. Me dijeron tramposo, que estaba haciendo jugadas sucias, que el alcalde me hizo ausentar, generando suspicacias y que me atacaran. Me trataron de vendido y de corrupto poniendo en riesgo a mi familia y a mi equipo”, aseguró el concejal.