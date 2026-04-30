Minambiente respondió a oferta de trasladar hipopótamos a la India: “No solo se requiere la voluntad”

El Ministerio de Ambiente radicó ante el Gobierno de India una solicitud para formalizar un posible traslado de hipopótamos desde el Magdalena Medio antioqueño hacia ese país, luego de que una fundación se ofreciera a recibirlos.

La comunicación aparece varios días después de que se hiciera pública la intención del Centro Vantara de recibir a 80 de los cerca de 200 animales que se calcula ya hay dispersos por el país y que se han convertido en un peligro para los ecosistemas y la ciudadanía de esta región.

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La ministra de Ambiente, Irene Vélez, precisó que la comunicación se entregó oficialmente este jueves 30 de abril y busca tener claridades legales para hacer realidad ese traslado.

“Este jueves hemos radicado una petición formal al Gobierno de la India para saber si autorizan o no el traslado de hipopótamos al centro Vantara, como lo solicitó este centro animal en una carta conocida esta semana. Es importante recordar que la translocación de especímenes no solo requiere la voluntad de privados, necesita permisos y autorizaciones ambientales gubernamentales, en cumplimiento estricto de las convenciones internacionales sobre biodiversidad ratificadas por Colombia”, dijo la funcionaria.

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