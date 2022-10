Desde ayer, el conductor de camión Johnny Cruz vive en una constante zozobra luego de haber sido involucrado por medio de un video que se hizo viral en redes sociales de un accidente de tránsito en la noche de este domingo, y del que él señala que no tienen nada que ver.

Según le relató Cruz a EL COLOMBIANO, él venía junto a su esposa realizando una ruta desde Itagüí hacia Girardota, cuando cerca de las 8:00 p.m. –mientras transitaba por la Avenida Regional a la altura de Bancolombia– observó que una camioneta Mazda blanca que estaba delante frenó de forma intempestiva.

“Por eso, yo también tuve que parar. Así que saqué la cabeza y cuando miré, ya estaba el señor tirado en el piso”, apuntó Cruz refiriéndose al fallecimiento del motociclista Adolfo Hurtado de 33 años.

Continuando con su relato, el camionero Cruz apuntó que tras quedarse un rato observando la escena decidió proseguir su camino a Girardota, fue ahí cuando comenzó a sentir que un motociclista, el que grabó el video, comenzó a pitarle para que se detuviera.

“Cuando paré, ese ‘man’ intentó abrirme la cabina por lo que pensé que me iba a atracar. Por eso arranqué otra vez de una, y llegando al puente peatonal de la glorieta de Niquía, yo paré. Y como ahí estaban dos policías, les informé lo que me había pasado”, apuntó.

Tras esperar un rato junto a los policías, Cruz dijo que siguió hacia su destino y una vez allí recibió una llamada de los agentes de tránsito de Medellín.

“Me pidieron que me devolviera al tránsito de Caribe para rendir las explicaciones, y yo les dije que yo me devolvía porque yo sabía que yo no había tenido ningún accidente”, narró Cruz.

Por último, luego de un peritaje que se le hizo al camión –y tras unas pesquisas preliminares– se observó que no aparece ningún golpe de la moto de Hurtado en el camión, por lo que por ahora Cruz no tendría ningún tipo de responsabilidad en el fatal accidente.

“Según me mostraron, el muchacho ‘voló’ varios metros y luego se estrelló contra un poste. Por eso me dijeron que me podían ir y que cualquier cosa me llamaban, pero hasta ahora no lo han hecho”, explicó el conductor. Su versión es también compartida en el reporte preliminar de novedades de la Secretaría de Movilidad.