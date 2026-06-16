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¿Tenía autorización? Crece polémica por corraleja en pueblo de Antioquia que dejó un animal muerto y 7 heridos

La tradicional jornada, realizada este fin de semana, careció de exigencias establecidas en una ordenanza que reglamenta esta práctica. Fuentes confirmaron que no se gestionó la autorización.

  • El caballo sufrió heridas luego de ser corneado por un toro. Murió en el lugar. FOTO: CORTESÍA
    El caballo sufrió heridas luego de ser corneado por un toro. Murió en el lugar. FOTO: CORTESÍA
  • ¿Tenía autorización? Crece polémica por corraleja en pueblo de Antioquia que dejó un animal muerto y 7 heridos
Víctor Andrés Álvarez Correa
Víctor Andrés Álvarez Correa
hace 36 minutos
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Un caballo muerto y otros siete heridos tras ser corneados por un toro es el saldo de indignación que dejaron las recientes corralejas en El Bagre, Bajo Cauca antioqueño. El hecho, que quedó registrado en videos que desataron un masivo rechazo ciudadano, reavivó la polémica sobre esta tradición en el país y expuso la aparente omisión de requisitos legales por parte de las autoridades locales que siguen permitiendo el maltrato animal.

Ante la falta de respuesta de la alcaldía local, EL COLOMBIANO constató que el municipio no radicó las solicitudes de autorización para la realización de dicho evento. Así mismo, omitió directrices estipuladas en una ordenanza de la Asamblea Departamental, la cual establece medidas para evitar el maltrato animal en corralejas.

También se habría carecido durante el evento de la utilización de petos protectores en la parte abdominal y el pecho de los equinos que intervengan como medida de protección; e incumplirían la prohibición del uso de elementos que laceren, corten, mutilen, hieran, quemen o lastimen en cualquier forma a los animales o les causen la muerte, antes y durante el desarrollo de la actividad.

Respecto a este evento y la posible realización de otros similares, la Gobernación de Antioquia indicó que la Secretaría de Ambiente ha realizado socializaciones de la Ordenanza 16 de 2025 en los 11 municipios priorizados por la práctica de corralejas y otros eventos tradicionales.

Además, la administración seccional aseguró que ha enviado comunicaciones oficiales a las alcaldías, solicitado información sobre las medidas implementadas para el cumplimiento de la norma y participa en los espacios de articulación institucional para promover las condiciones de bienestar animal que se determinan en la ordenanza.

EL COLOMBIANO contactó al alcalde de El Bagre, Marco Fidel Trespalacio Bulloso, para indagar sobre la omisión de estos requisitos y verificar si ya fue requerido por la Procuraduría, una acción que, según fuentes consultadas, podría ocurrir en las próximas horas. Sin embargo, no se obtuvo respuesta.

¿Tenía autorización? Crece polémica por corraleja en pueblo de Antioquia que dejó un animal muerto y 7 heridos

Sentencia aún no está vigente

Aunque las sentencias de la Corte Constitucional y la Ley No Olé prohíben las corralejas a partir de 2027 y las corridas de toros desde 2028, en El Bagre se registraron graves irregularidades. Según explicó la senadora Andrea Padilla, estas faltas persisten debido a que las autoridades locales continúan permitiendo dichos eventos sin el cumplimiento de los requisitos legales vigentes.

Para saber más: Corte Constitucional dejó en firme la ley que prohíbe corridas de toros, corralejas y peleas de gallos en Colombia

Según la congresista, los alcaldes pueden autorizar la realización de actividades culturales en las que no se ejecute el maltrato animal, maltrato que claramente sucedió en El Bagre.

“Los alcaldes, legalmente, no deberían autorizar ni una corraleja (...) Se ha logrado frenar algunas corralejas y corridas de toros por el incumplimiento de estas condiciones. Pero el descaro de los alcaldes es absoluto, tanto que a veces ni siquiera las autorizan, es decir, no media documento escrito de autorización. Ellos no solamente tienen la potestad, tienen la obligación legal de expedir el permiso o no darlo. Es decir, una corraleja no se puede hacer sin permiso de la alcaldía”, afirmó.

Las corralejas son un espectáculo taurino donde se sueltan toros en un ruedo improvisado y los asistentes, que no son profesionales, participan enfrentando al animal.

No obstante, la Corte Constitucional declaró ajustada a la Constitución la Ley 2385 de 2024, que prohíbe las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas, y en una decisión unánime, en septiembre de 2025, amplió el veto a las corralejas, los toros coleados y las peleas de gallos al declarar inexequible el apartado de la norma que las mantenía como una excepción.

El perfil Corralejas y Tradiciones posteó sobre el evento que es “tradición, cultura y alegría que marcan el inicio de una de las celebraciones más representativas del municipio, donde propios y visitantes se reúnen para disfrutar de las festividades y compartir en comunidad. Por su parte, en Corridas El Bagre, de la cuenta Negro Villera, en la red social Facebook, varios aficionados y asistentes expresaron comentarios positivos sobre el evento. Uno dijo: “Ha sido la mejor tarde, toros limpios en buen estado y que pelearon con todo”.

Por su parte, Álvaro Fernández, destacó la “ganadería Carlos González por su excelente tarde” y Camila Quintero afirmó que, “así es que tienen que traer los toros. Van aprendiendo”.

Para la congresista Padilla, “estos espectáculos son la barbarie absoluta, no solamente contra seres vivos, animales no humanos, sino contra las personas. Es decir, son prácticas en las que terminan con los ojos las tripas por fuera, muertos, actividades en las que se violenta de manera extrema a un animal y que además ocultan una pobreza social. En poblaciones donde se hacen corralejas uno va a ver y no hay servicios de salud, no hay empleo, no hay oportunidades, no hay Estado”, dijo.

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