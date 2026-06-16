¿Tenía autorización? Crece polémica por corraleja en pueblo de Antioquia que dejó un animal muerto y 7 heridos

Un caballo muerto y otros siete heridos tras ser corneados por un toro es el saldo de indignación que dejaron las recientes corralejas en El Bagre, Bajo Cauca antioqueño. El hecho, que quedó registrado en videos que desataron un masivo rechazo ciudadano, reavivó la polémica sobre esta tradición en el país y expuso la aparente omisión de requisitos legales por parte de las autoridades locales que siguen permitiendo el maltrato animal.
Ante la falta de respuesta de la alcaldía local, EL COLOMBIANO constató que el municipio no radicó las solicitudes de autorización para la realización de dicho evento. Así mismo, omitió directrices estipuladas en una ordenanza de la Asamblea Departamental, la cual establece medidas para evitar el maltrato animal en corralejas.
También se habría carecido durante el evento de la utilización de petos protectores en la parte abdominal y el pecho de los equinos que intervengan como medida de protección; e incumplirían la prohibición del uso de elementos que laceren, corten, mutilen, hieran, quemen o lastimen en cualquier forma a los animales o les causen la muerte, antes y durante el desarrollo de la actividad.