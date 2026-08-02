Así fue el choque entre las MinCultura por nombramientos en la cartera: ‘¿Cuándo fue ese concurso?’

Las ministras de Cultura saliente y entrante, Yannai Kadamani y Paola Holguín, protagonizaron un choque en redes sociales por nombramientos de última hora en el Ministerio.
“Denuncio públicamente los nombramientos de última hora que se vienen realizando en el Ministerio de las Culturas a pocos días del cambio de Gobierno. Estas decisiones merecen el máximo escrutinio porque pueden comprometer la transparencia del empalme y limitar la capacidad de la nueva administración para conformar su equipo”, dijo Holguín, quien fue designada por Abelardo de la Espriella para asumir esa cartera.