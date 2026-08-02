Juez envió a la cárcel a los cinco capturados por el feminicidio de María Camila Potosí

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Yulieth Angulo, Nitzon Mondragón, Kevin López, Juan José Narváez y Edwin García, señalados por la Fiscalía de participar en el crimen de María Camila Potosí, la joven de 21 años que estaba embarazada de ocho meses y cuyo asesinato conmocionó al país.
La medida de aseguramiento se produce luego de que los cinco fueran capturados el pasado 30 de julio durante operativos de registro y allanamiento realizados en distintos puntos del Valle del Cauca. Ninguno aceptó los cargos que les imputó la Fiscalía por los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elemento material probatorio.
Entérese: Por $4 millones habrían asesinado a María Camila Potosí, según Fiscalía