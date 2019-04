Especial alcaldes en líos | El hueco que dejó la corrupción en Barbosa

“Aquí la primera autoridad (alcalde) es la que manda, no van a mandar ustedes ni por el hijuep.. ¡Los cambio a todos!, si no sirven los cambio a todos hijuep...”, fueron algunas de las célebres frases que pronunció el entonces alcalde.

La “bomba” estalló en la madrugada del 18 de octubre de 2018. El CTI de la Fiscalía llegó a la casa de García y lo capturó, junto con su esposa, Duberleny Jiménez, quien estaba embarazada. Con ellos también cayeron Juan Carlos Castaño Rico, asesor jurídico y jefe de la oficina de contratación; Belén Rendón Estrada, secretaria de Hacienda; Luis Fernando Suárez, secretario de Bienestar Social; Verónica Olarte, representante legal de la empresa Codeiva; Francisco Luis Madrid Madrid, contratista, y Carlos Julio Ramírez, exsecretario de Planeación. La Fiscalía dijo en su momento que, según la evidencia, todos serían parte de la red que se habría apropiado de recursos públicos.

“Entre las entidades fachada que fueron creadas figuran Manos Creativas, Corpoideas, Corporación Construir Ideas y Codeiva, cuyos representantes legales inflaban los contratos por sumas superiores al 50 % de estos y después de recibir el dinero lo devolvían en efectivo al alcalde y sus colaboradores. Los investigadores establecieron que el detrimento patrimonial al municipio supera ampliamente los $2.000 millones”, precisó el ente en un comunicado.

En una de las audiencias, los fiscales revelaron un audio en el que se escucha a García hablando de la contratación de delincuentes para robar el computador de una mujer cercana a él. Una segunda grabación evidenció que García dio la orden de quitarle la batería al equipo para evitar ser rastreado. “Yo solamente contraté a dos (...) cada uno me cobró $400 porque de pronto los cogían”, dice la interlocutora de García. El funcionario le responde: “Quítele (la batería) pero ya porque sin eso no lo rastrean. Empáquelo bien y se lo entrega a Sebas, que él no sepa que es un computador”.

Tras dos semanas de audiencias, un juez ordenó enviar al alcalde a la cárcel y a su esposa a prisión domicialiaria, por su condición de gestante.

La defensa del mandatario apeló la decisión y solicitó que se le otorgara casa por cárcel o que, por lo menos, se le trasladara a la prisión de Yarumito, pero el juez no accedió.

Pero la cosa no paró ahí. El 19 de diciembre la Fiscalía informó que sometió a embargo y secuestro nueve bienes de García y su familia, avaluados en más de $6.100 millones.

Entre ellos había cinco predios con avalúos superiores a los $1.000 millones, cada uno, incluyendo la finca de Copacabana donde vivía, un lote en Santo Domingo, dos ranchos y una bodega en Caucasia; además de otras fincas más pequeñas en Barbosa, San Roque y el corregimiento de Porce.