Cáceres: con cuentas en rojo y alcalde procesado por nexos ilegales

El 20 de abril de 2018, la Gobernación de Antioquia devolvió la terna que el Partido de La U presentó porque “los candidatos no cumplen los requisitos de ley”. Dos meses después, y luego de varios inconvenientes, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez confirmó a la sicóloga Sandra Durán como alcaldesa.

Miguel Andrés Arrieta, presidente del directorio del partido en el municipio, explicó que en efecto la terna de la que fue escogida Durán no fue presentada por el directorio local. “Los nombres que nosotros dimos no sé si fue que no llegaron a la Gobernación, pero a esa señora no la conocíamos”, dijo.

Arrieta criticó la gestión de la alcaldesa pues considera que no dio continuidad a los planes de Berrío y aseguró que desde su llegada se ha parado la ejecución de proyectos.

“Ella nombró en la alcaldía a un montón de gente de Caucasia. El municipio venía con una buena gestión y luego de esa captura, que para mí es algo político, todo se paró”, explicó y agregó que en más de 30 años de conocer a “Merceditas”, nunca le encontró ningún indicio de ilegalidad.

Durán reconoció que su llegada ha generado resistencia, aunque dice que el fenómeno solo se vive en la zona urbana.

“Yo llegué a la alcaldía y de buena fe dejé a los funcionarios que había, pero en julio y agosto me encontré que el entonces secretario de Gobierno les estaba diciendo a los empleados que no le hicieran caso a esa vieja loca. Y luego vi manejos irregulares en la Tesorería, entonces salieron esas dos personas”, dijo Durán.

El secretario al que ella se refiere, Rafael Sánchez, fungió como alcalde encargado durante varios meses. En agosto de 2018, le dijo a EL COLOMBIANO que desconocía las razones por las que Durán lo había apartado del cargo.