EPM precisió que allí serán cerca de 47.794 usuarios afectados, de los barrios: “Zonas Industriales 1, 2 y 3, Panamericano, Ciudad Niquía, Ciudadela del Norte, Las Granjas, Centro, Prado, La Estación, Manchester, Rincón Santo, San José Obrero, Santana, Congolo, Andalucía, El Rosario, Pérez, Suárez, Salento, Central, Puerto Bello, El Mirador, Pachelly, Los Alpes, El Ducado, La Aldea, Altos de Niquía, Espíritu Santo, Playa Rica, El Carmelo, Marco Tulio Henao, Urapanes, Niquía Bifamiliar, El Trapiche, La Selva, El Cairo, Buenos Aires, El Paraíso, La Milagrosa, Briseñito, El Porvenir, La Mesa, Altavista y Nazareth”.

En el norte de Medellín, los cortes arrancarán este miércoles a las 11:00 de la mañana y se extenderán hasta las 9:00 de la noche.

En este sector serán 11.113 usuarios afectados, de los barrios: “Versalles No. 2 (Santa Elena), La Cruz (Santa Elena), Oriente (Santa Elena), Versalles No. 1, El Raizal, Carpinelo (Santa Elena), San José La Cima No. 1, La Avanzada (Santa Elena), María Cano Carambolas, San José La Cima No. 2, La Salle, El Compromiso (Santa Elena), La Esperanza No. 2 (Santa Elena), Bello Oriente, La Cruz y La Honda”.

El jueves 2 de febrero, entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, el turno será para el municipio de Bello, en el área comprendida entre la calle 20F hasta calle 27 (entre carrera 77 y carrera 83) y la calle 20F hasta calle 20B (entre carrera 77 y carrera 78).