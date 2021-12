Anticipándose a este riesgo, la compañía tomó la decisión de hacer el pago completo y, aunque no dio una fecha precisa, Carrillo indicó que se analiza el tema para hacerlo en el corto plazo. El gerente ratificó que los recursos para hacerlo son de generación interna (pago de los usuarios por prestación de servicios públicos), pues la compañía cuenta con la capacidad, saldo en caja y liquidez para hacerlo.

Esto llevaría a la inhabilidad de los contratistas, por lo cual no era posible responderle al BID una fecha exacta de firma de prórroga del contrato, pese a que ya había un preacuerdo al respecto entre EPM y los constructores. Y el ultimátum del BID era que si el megaproyecto no generaba energía en junio de 2022, tal como estaba previsto, EPM debería pagar el total de la deuda y que, además, se retiraría del proyecto.

Carrillo ratificó que EPM insiste en prorrogar con los actuales contratistas, pero que el fallo de la Contraloría, en cuanto quede en firme por completo, pone de manifiesto un manto de incertidumbre. Por ello, se avanza en la búsqueda de empresas con la capacidad para asumir el proyecto para que este no se quede ni un día sin atención y, así, mitigar los riesgos que representa una parálisis de lasa obras, incluso, para las comunidades ubicadas aguas abajo.

El gerente de EPM, Jorge Carrillo, aseguró en la mañana de este jueves que esta semana se inicia la licitación para conseguir un nuevo contratista que asuma la continuidad del proyecto Hidroituango. Si bien, reiteró que este es un plan B frente a la posibilidad de que los constructores actuales manifiesten la voluntad de no efectuar una prórroga, ante la inminente inhabilidad que los rodea por el fallo en segunda instancia de la Contraloría que los declara responsables fiscales por la contingencia en la megaobra.

Con ello se busca, según añadió, que la empresa no incurra en incumplimientos en el pago de obligaciones financieras, pues ello nunca ha ocurrido en la historia de EPM.

Carrillo sostuvo que esto implica que el BID deja de ser prestamista del megaproyecto y que a la empresa le corresponde hacer una reorganización presupuestal.

Al respecto, Martha Lucía Durán, vicepresidenta de Finanzas e Inversiones, explicó que con el pago anticipado no se pone en riesgo la suficiencia financiera de EPM, pues hay suficiente capacidad de caja para asumirlo, al tiempo que se sigue financiando la continuidad de las obras en Hidroituango. Sin embargo, recordó que en la compañía se analiza un plan de desinversiones y que incluye, por ejemplo, la venta de las acciones en UNE.

La vicepresidenta también sostuvo que otro crédito por 200 millones de dólares que se hizo con el Banco Santander no tiene la intención de pagarle al BID, pues es un préstamo que se empezó a gestionar desde febrero de este año, como una forma de financiación y prefondeo para el próximo año. “No puede ser tomado como que se está pagando una deuda con otra”, manifestó la funcionaria.