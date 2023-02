La chequera que aprobó el Concejo en vigencias futuras para arreglar los colegios de Medellín ya comenzó a ejecutarse. La Secretaría de Educación celebró un contrato interadministrativo con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) para este fin. El trámite no tendría cuestionamiento alguno si la contratación, según denuncia el concejal de oposición Alfredo Ramos, no se estuviera entregando a través de invitaciones privadas y licitaciones desiertas que podrían resultar en adjudicaciones a dedo.

“Ya empezó la EDU con sus procesos amañados para contratar las vigencias futuras de infraestructura educativa, con su fórmula de invitación privada a unos pocos y adiciones infinitas a contratos millonarios”, sostiene el concejal. Aunque el proceso no es irregular, pues está concebido en el manual de contratación de la entidad, podría ir en detrimento de la pluralidad de oferentes, restándole calidad a los procesos de licitación.