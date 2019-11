Estos son los elegidos por Daniel Quintero para hacer el empalme

El alcalde electo de Medellín, Daniel Quintero presentó este miércoles al grupo de expertos que presidirá el comité de empalme que recibirá la información de la alcaldía de manos del actual mandatario, Federico Gutiérrez y su equipo de gobierno.

El grupo, integrado por personas reconocidas de los sectores público y privado de la ciudad, fueron llamados por Quintero y almorzaron con él. Se espera que a partir de este jueves empiecen las reuniones.

“Hice una lista de la gente que soñaba que me acompañara en el empalme y me dijeron que si. Eso me puso muy feliz porque eso es lo bonito de Medellín: nos unimos para resolver problemas “, confesó Quintero.

Los elegidos

El comité de empalme fue descrito por Quintero como un grupo “técnico, de avanzada, moderno y que refleja lo que se prometió en campaña”. Y aunque no descartó que algunas de esas personas puedan integrar el gabinete —que prometió oficializar en diciembre— el nuevo alcalde ´sí dijo que la mayoría de estos expertos serán consejeros durante su gobierno.

“No habrá (en el gabinete) nadie que me mande a mí”, agregó.

La comisión de empalme para el sector se educación y cultura estará encabezada por los rectores de Eafit, Juan Luis Mejía, y de la Universidad de Antioquia, Jhon Jairo Arboleda. Ese grupo recibirá la información de las secretarías de Educación, Cultura, Sapiencia, la Biblioteca Pública Piloto, el Colegio Mayor y el Pascual Bravo.

Para la estrategia de Valle del Software, principal bandera de la campaña que llevó a Quintero a la Alcaldía, estará Lina Vélez de Nicholls, directora actual de la Cámara de Comercio de Medellín.

En este grupo se incluirá la información de la Secretaría de Desarrollo Económico, la subsecretaría de tecnologías, Parque Explora, Ruta N y Créame.

En el componente de Ecociudad y Movilidad estará liderada por el académico Carlos Cadena Gaitán. Allí se incluirá información de las secretarías de Movilidad, Medio Ambiente, Infraestructura, Gestión y Control Territorial, Agencia APP; y entidades como Dagrd, Área Metropolitana, Terminales Medellín, Aeropuerto Olaya Herrera, Metroplús, Metroparques, Metro de Medellín, Ferrocarril de Antioquia, Isvimed, EDU, Parque Arví, Jardín Botánico; además de las gerencias de Corregimientos, Centro, y la Corporación Cuenca Verde.

Para el tema social la batuta estará en manos de Martha Arango, directora de la alianza ciudadana ¿Pa’ Dónde Vamos?; y Azucena Restrepo, directora de ProAntioquia. Ellas liderarán el equipo que recibirá las secretarías de Seguridad, Inclusión, Salud, Mujeres, Participación Ciudadana, Metrosalud, Juventud, Inder, Savia Salud, Museo Casa de la Memoria, Hospital Infantil Concejo de Medellín y Hospital General.

El componente de planeación y gobernanza estará en manos de Oswaldo Gómez, presidente de la cooperativa Confiar, e incluirá las secretarías de Planeación, Hacienda, General, Servicios y Suministros, Gestión Humana, Evaluación y Control y el Fondo de Valorización.

En los llamados “ejes transversales” de visibilidad de la ciudad la líder será Mabel López, gerente actual de Teleantioquia. Ese componente está integrado por la ACI, Telemedellín, el Buró de Convenciones y la Secretaría de Comunicaciones.

Para EPM estará la comisión más grande, pues Quintero aseguró que es necesario recibir la información, saber el estado actual de Hidroituango y recopilar datos para “hacer más competitivas las tarifas se servicios públicos”. Con base en esos datos, dijo, se perfilarán las características que deberá tener el futuro gerente.

El grupo estará integrado por Fernando Ojalvo, Gonzalo Restrepo, Oswaldo Gómez, Walter Navarro, Azucena Restrepo, Alfredo Trespalacios, Cesar Amar y Gabriel Jaime Rico.

Y finalmente para el despacho del alcalde estará Richard Serna como encargado de recibir la información; mientras que para el de la primera Dama, Diana Osorio, estará Mónica Sandoval cómo jefe del grupo de empalme.

Quintero agregó que para cada dependencia habrá uno o varios expertos que trabajarán bajo la supervisión de los jefes ya mencionados.