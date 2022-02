La noticia de que la revocatoria no irá para el 13 de marzo la dio el registrador nacional, Alexánder Vega, en una visista que hizo a Medellín este jueves 10 de febrero. “Dentro del calendario que tengo de elecciones atípicas y revocatorias no tenemos lo de Medellín establecido de aquí al 13 de marzo”, aseguró el registrador.

Las palabras del alcalde respondieron a la pregunta que le hizo una periodista. La comunicadora le advirtió que la Registraduría había dicho que la votación de la revocatoria no podrá darse para el 13 de marzo, fecha que el comité revocador había estipulado. Ese día son las elecciones legislativas y la idea era que la revocatoria se votara ese día para aprovechar la infraestructura de las legislativas.

“La revocatoria está muerta” , dijo el alcalde Daniel Quintero este jueves 10 de febrero. Lo dijo en una rueda de prensa. Y justificó su postura: “Fueron corruptos a la hora de financiar la revocatoria. Ya hay audios que muestran que hubo triangulación de recursos , que se sobrepasaron los topes. Adicionalmente, hay información en camino sobre graves irregularidades en la financiación. La revocatoria está muerta; ya no es una preocupación para nosotros”.

A paso seguido, Quintero aseveró: “No va a haber revocatoria ni en marzo, ni en abril, ni en mayo, y vamos a terminar nuestro período”.

Si bien es cierto que la revocatoria ya no alcanza a votarse el 13 de marzo, todavía no se ha caído. El proceso está enredado en el Consejo Nacional Electoral (CNE), en donde se están evaluando los montos invertidos por el comité en la recolección de firmas que, según la ley, no puede ser superior a $236 millones.

De hecho, el Consejo suspendió la verificación y llamó a las partes involucradas —el comité revocador y el alcalde— para que dieran sus versiones en una audiencia pública. El asunto es que uno de los miembros del comité, Alejandro Posada, advirtió el año pasado, en una carta dirigida a un compañero del movimiento, que la financiación de la revocatoria había superado los topes establecidos y que podría estar sobre los $1.500 millones.