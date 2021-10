El alcalde Daniel Quintero envió un mensaje a los concejales que piensan votar negativo al Proyecto de Acuerdo 065 de 2021, que propone la venta de la participación accionaria de EPM en UNE e Invertelco. El mandatario advirtió que la decisión sobre este proyecto debe ser técnica y no política: “Los concejales, que por razones políticas, o por hacer oposición, le hagan perder $2 billones a EPM, deberán responder ante los entes de control”.

La explicación de Quintero es que EPM tiene una cláusula que, una vez el Concejo apruebe el proyecto, será activada. Sin el beneplácito de la corporación, la cláusula “muere”, según lo dijo. Entonces, EPM no tendría tiempo para ejecutarla, lo que, de acuerdo con el mandatario, traería pérdidas por $2 billones. “Si no recuperamos ya los recursos que tenemos en Millicom, EPM no tendría los recursos para sacar adelante a Hidroituango”, argumentó.