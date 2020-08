El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, avanza en su proceso de recuperación y ha sido declarado “paciente no covid”.

El mismo funcionario informó de este avance por medio de un video, publicado en la mañana de este lunes. “Sigo evolucionando muy favorablemente, hoy es mi día número 12 (desde que le confirmaron el diagnóstico) y he sido declarado paciente no covid, es decir, que ya no transmito el virus”, declaró.

Los médicos estimaron conveniente retirarle el oxígeno artificial...