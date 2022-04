Tras el episodio, la joven habría sido atendida por el personal APH del centro comercial y luego trasladada a la clínica Las Vegas. El 20 de abril presentó la denuncia respectiva, pero, según afirmó, no se había registrado novedad alguna hasta este jueves.

“Diez días después todo sigue igual. No he podido volver a realizar mis actividades con total normalidad (...). Necesito continuar con mis estudios, trabajar y quiero llevar una vida sin miedo a lo que me pueda pasar mientras hago algo tan sencillo como salir a la calle”.