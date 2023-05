“Venga amigo, ¿qué estoy haciendo malo? ¿que me estoy dando un beso con mi pareja? Pero si fuera un hombre y una mujer usted no tendría problema”, se escucha decir a uno de los hombres.

En un video grabado por la pareja, que se ha difundido a través de las redes sociales, puede observarse el momento en el que ambos hombres discuten con el celador, reclamándole por un supuesto llamado de atención previo que les habría hecho, pidiéndoles no besarse en ese espacio público.

El caso habría ocurrido el pasado fin de semana, cuando la pareja de hombres estaba en una zona verde de ese complejo deportivo y habría sido abordada por un vigilante del lugar , que, al parecer, les habría exigido no demostrar su afecto en público.

Al ser consultada sobre el tema, el Inder de Bello, entidad encargada de la administración de esa unidad deportiva, señaló que los hechos son materia de investigación. No obstante, la entidad rechazó que este tipo de actos ocurran.

“Que tristeza que como población Lbgtiq+ no podamos demostrar afectos de cariño y más en un espacio abierto, un espacio donde no se está perturbando la integridad, ni el esparcimiento de nadie”, expresó Jacques León, líder Social y activista defensor de los DDHH de la población LGBTIQ+, en diálogo con la emisora Blu Radio.

“Ante la situación que se observa en el video que circula por redes sociales, y del cual no se tiene más información o contexto, se pondrá en conocimiento de las directivas de la empresa de vigilancia, ya que son ellos quienes se encargan del personal destinado a la seguridad de la Unidad Deportiva”, expresó esa entidad en un comunicado de prensa.

Además de insistir en ser una entidad incluyente, el Inder de Bello enfatizó en su pronunciamiento que dicha unidad deportiva es un espacio abierto a la ciudadanía e invitó a los ciudadanos al respeto.

“Lo ocurrido es una invitación a ser más empáticos, no sólo comprendiendo que el amor no tiene género y todos merecemos respeto, sino que en el mundo coexistimos varias generaciones y con algunas debemos hacer un esfuerzo educativo y no coercitivo, para avanzar de forma positiva en la transformación cultural que nuestra sociedad necesita”, añadió el Inder.