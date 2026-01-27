Deslizamiento en zona residencial de Sabaneta: alcaldía y constructora aclaran qué pasó con edificio en obra

“Han sido noches traumáticas, no sabemos si vamos a amanecer debajo de la tierra. Ya por prevención, tenemos unas cosas separadas por si nos toca salir a media noche. Es más, ya nos toca dormir con buena pijama porque uno ya no sabe que pueda pasar con este invierno. Porque si con este aguacero pasó esto, con otro más fuerte tal vez haya más daños”.



Este es el relato de Iván Salazar, uno de los residentes de la unidad residencial Aires del Campo, que con cerca de 700 apartamentos, fue el conjunto habitacional más afectado por la emergencia que en la madrugada de este lunes sorprendió a los sabaneteños.



Le puede interesar: Se salvaron de milagro: seis familias del barrio El Pinal de Medellín evacuaron sus casas antes de un colapso



Y es que cerca de las 3:00 a.m. se presentó un movimiento en masa en el sector San José, justamente en una de las laderas donde se desarrollan las obras del edificio Trrazo. A raíz de la caída de tierra, el deslizamiento bloqueó la vía que conecta con las unidades Aires del Campo y Aires del Bosque, hecho que le causó susto a los residentes.



Según la Alcaldía de Sabaneta, de inmediato se activó el Sistema Municipal de Gestión del Riesgo. Las primeras unidades en llegar fueron los voluntarios del Cuerpo de Bomberos y una cuadrilla de EPM para verificar la situación, toda vez que la fuerza de la tierra arrancó varios postes de la zona.

Esta es la imagen del talud completo y la construcción. FOTO: Cristian Álvarez

El testimonio de los vecinos

Otro de los vecinos que presenció el suceso fue Sebastián Heredia, quien desde una de las torres pudo ver como se desarrolló la emergencia. “Como a las 3:00 a.m., aparte del aguacero, empecé a escuchar un ruido similar a como si botaran escombros de la construcción, ¡pero muchos! Yo me decía: 'eh, pero quien tirará escombros a esta hora. Me asomé por el balcón y veo que los árboles y las plantas del talud empiezan a moverse como sacudidas y empieza caer tierras. Y luego escuché ese ruido tan horrible y ahí se vino todo”, añadió.



Heredia comentó que empezó a gritarle a su familia para evacuar, porque el barro chocó incluso contra la malla perimetral. “Vimos como la tierra se llevó hasta los postes. Así que nos vestimos, y esperamos a que subieran los bomberos para evacuar, pero no hicieron llamada, ni nos avisaron nada y así ha sido hasta hoy”, relató.

Obreros buscando realizar labores de prevención en la zona. FOTO: Camilo Suárez

Y esa es justamente una de las principales quejas de los residentes de la zona consultados por este medio: la falta de información.



“Siento que falta pedagogía, que nos comenten lar realidad de la situación porque estamos en una incertidumbre. De parte de la Alcaldía y de Gestión del Riesgo nos dicen que los estudios sobre el talud y Trrazo están bien y que no hay fallas, pero ¿donde está la socialización de los estudios? Necesitamos esa seguridad porque escuchar un estruendo como ese en la madrugada llena de nervios”, relató Salazar.



Heredia se sumó a la queja de Salazar, comentó que la falta de información causa una zozobra que se alimenta de lo que también ven por sus ventanas.



“No es normal que esa ladera haya quedado así, o que digan que lo que se vino del talud era un cúmulo de tierra, como dicen varios vecinos, pues lo que yo veo es que se vino parte de la tierra de la base del edificio. Además, no sabemos que hacer ante una emergencia, no sabemos cuales son los puntos de evacuación de la torre. Acá no ha venido ni la administración a explicarnos que hacer”, añadió.





“Si nos dijeran como está la situación, pues bueno, uno se preparaba. Pero hasta ahora no ha venido nadie. ¿Qué hago yo entonces? Yo no he dormido casi en estos dos días. Lo que hago, es que vengo y miro por la ventana y observo si la tierra se pasó más allá del anden. Si veo que sí, ya sé que nos toca correr”, terció otra vecina.

Parte de tranquilidad de autoridades de Sabaneta

En diálogo con este diario, el subdirector de Gestión del Riesgo de Desastres de Sabaneta, Fabio Pava Rojas, dio un parte de tranquilidad a los residentes de la zona. Pava confirmó que afortunadamente el suceso no dejó personas afectadas y la movilidad fue restablecida pocas horas después, justamente para permitir la movilidad de los residentes en plena hora pico.



Y si bien señaló que algunas familias fueron evacuadas de manera preventiva durante las primeras horas, tras las evaluaciones iniciales desarrolladas a primeras horas del lunes, se les informó que no existía un riesgo asociado, permitiendo su retorno.



“En cuanto a la estabilidad del edificio Trrazo se ha aclarado que, hasta el momento, no presenta ningún compromiso estructural. Las primeras inspecciones visuales no evidenciaron riesgos en esta construcción licenciada que cumple con todos los requisitos técnicos. No obstante, como medida adicional, se solicitó a la constructora profundizar en nuevos estudios para que los residentes estén tranquilos”, explicó el directivo.

Panorámica de como quedó la zona tras la emergencia. FOTO: Camilo Suárez.

Pava señaló que la constructora ha hecho frente a la emergencia y que aparte del estudio sobre la integralidad de Trrazo deberá añadir un apartado donde se definan las obras de mitigación necesarias para reparar el daño. “Dicho estudio comenzará una vez finalicen las labores de limpieza del talud y será revisado por la administración municipal, que también socializará los resultados con la comunidad si así se requiere. Necesitamos las evidencias de que no hay riesgo de la estructura para darle tranquilidad a la comunidad”, explicó. El directivo señaló que tanto el sector de San José, así como otras zonas de ladera y los afluentes del municipio, tienen un monitoreo constante para prevenir nuevos eventos y garantizar la seguridad de los sabaneteños a raíz de la temporada de lluvias que actualmente atravesamos. Lea aquí: Ojo: deslizamientos y otras novedades tienen afectadas vías al Occidente y al Urabá

¿Qué dice la constructora de Trrazo sobre el deslizamiento?

Uno de los temores de los residentes es que la tierra que se vino provenga de los agujeros que hoy ocupan las pilas de cimentación de la torre.

Otra imagen de la cantidad de tierra desprendida. FOTO: Camilo Suárez.

Ante esta duda, este diario consultó a la constructora Inversiones Paisajes del Cerro, encargada de erigir Trrazo. Su vocero, Sebastián Salazar, director de construcciones del edificio, explicó que la que cayó fue tierra superficial, toda vez que es la más susceptible a deslizamientos dada la cantidad de agua caída.



“Puede haber caído también tierra de la obra, pero estaba confinada con trinchos. Aún así, la gran mayoría de la tierra es del mismo talud. Porque si fuera tierra echada no tendría sentido que con ella se taparan las pilas”, comentó.

Parte de los cimientos del edificio habrían quedado expuestos. FOTO: Camilo Suárez.

Ante la preocupación de los vecinos por una pila expuesta tras el deslizamiento, Salazar aclaró que solo son visibles 90 centímetros de una estructura que tiene 20 metros de profundidad. Según el funcionario, esta exposición parcial no compromete la estabilidad de la obra ni representa un riesgo estructural.



“Lo reitero: la estabilidad del edificio está comprobada. Trrazo no tiene compromisos ni en su cimentación ni en su estabilidad. Lo sabemos porque en la evaluación estructural del edificio se han hecho modelamientos con el escenario actual e incluso simulando mucho peores y estos análisis arrojan que el edificio no presenta inconvenientes”, detalló.



Salazar también comentó que aún así se están haciendo análisis de la geomorfología del talud para ver que actividades o construcciones definitivas se deben desarrollar para evitar futuros inconvenientes. Aclaró que estas construcciones serán asumidas por Paisajes del Cerro.



Así mismo explicó que, como se le informó a la administración de Aires del Campo, ya se están haciendo tratamientos en el área afectada para evitar futuros deslizamientos. Estos consisten en cubrir con plásticos el talud y en construir canales provisionales para que –en caso de que vuelva a llover fuerte– el agua pueda evacuarse sin comprometer la estructura.



“Con estas actividades preventivas podemos dar tranquilidad de que el talud no deba dar más problemas en los próximos días así siga el invierno. Además hay que decir que el geotecnista vendrá este martes 27 de enero y esperamos entregar el informe de evaluación lo más rápido posible a la Alcaldía. Aunque pedimos paciencia porque esta no es una información que salga de un día para otro”, añadió.

Vecinos piden claridad en la información