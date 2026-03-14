Póngase al día con los Óscar: estas son las mejores películas de los últimos veinte años

De cara a la Premios Óscar en su 98ª edición, que se celebrará este domingo en Hollywood, diez producciones compiten por el galardón a mejor película. Entre las nominadas están Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Una batalla tras otra, El agente secreto, Valor sentimental, Pecadores y Sueños de trenes.

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Mientras se conoce la nueva ganadora, estas son las películas que han obtenido el Óscar a mejor película en los últimos 20 años, junto con sus respectivos directores.

Entre los ganadores más recientes se encuentran Anora (2025), dirigida por Sean Baker; Oppenheimer (2024), de Christopher Nolan; Everything Everywhere All at Once (2023), de Daniel Kwan y Daniel Scheinert; CODA (2022), dirigida por Sian Heder; Nomadland (2021), de Chloé Zhao; y Parasite (2020), del cineasta surcoreano Bong Joon-ho. A esta lista se suman Green Book (2019), dirigida por Peter Farrelly; La forma del agua (2018), de Guillermo del Toro; Moonlight (2017), de Barry Jenkins; y Spotlight (2016), dirigida por Tom McCarthy.