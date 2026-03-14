Medellín fue elegida por la Unesco como la Capital Mundial del Libro en 2027

Medellín fue elegida por la UNESCO como Capital Mundial del Libro 2027, un reconocimiento internacional que destaca a las ciudades que promueven la creatividad, la educación y el conocimiento a través de los libros y la lectura. Desde 2001, la UNESCO otorga cada año este título a ciudades que desarrollan políticas y programas para fortalecer el acceso a los libros, impulsar la lectura y consolidar la cadena del libro. En el caso de Medellín, la candidatura se centró en un conjunto de acciones orientadas a la inclusión ciudadana, el acceso equitativo a los libros, la sostenibilidad de la industria editorial y el fortalecimiento de la alfabetización y la comprensión lectora. Puede leer: Centenario de Rocío Vélez de Piedrahíta: madre, novelista y cronista, una voz clave de la literatura colombiana La designación de Medellín como Capital Mundial del Libro 2027 fue comunicada oficialmente al Gobierno colombiano mediante una carta enviada por el director general de la UNESCO, Khaled El-Enany, al presidente Gustavo Petro. En el documento, el organismo internacional felicitó al país y a la ciudad por el reconocimiento y destacó el proceso cultural que ha permitido posicionar a Medellín como referente en políticas de lectura y acceso a los libros. “Estimado señor Presidente: Es para mí un gran placer informarle de mi decisión de designar a Medellín como Capital Mundial del Libro de la UNESCO para el año 2027, siguiendo la recomendación del Comité Asesor del programa Capital Mundial del Libro de la UNESCO. Permítame extender mis más cálidas felicitaciones a usted, al Gobierno de Colombia y al pueblo de Medellín por este notable logro”, se lee en una carta del director de la UNESCO conocida este sábado 14 de marzo. Le sugerimos: Más de 33.000 libros regresaron a las bibliotecas públicas de Medellín, ¿de qué se trata? La UNESCO resaltó que la ciudad cuenta con más de 110 librerías y 25 bibliotecas, varias de ellas instaladas en espacios que antes funcionaban como cárceles o estaciones de policía y que hoy operan como centros culturales abiertos a la ciudadanía. Según la carta, esa transformación urbana ha convertido a Medellín en un ejemplo internacional de cómo la infraestructura cultural puede contribuir a la inclusión social y al fortalecimiento del tejido comunitario.

“Durante las últimas siete décadas, Medellín ha registrado un crecimiento del 542 % en el número de librerías, liderando el índice nacional de lectura y demostrando un compromiso público sostenido con los libros y la alfabetización”, destacó la UNESCO.

La carta además señala que el programa presentado por Medellín se caracteriza por su enfoque participativo, al involucrar a editoriales, libreros, bibliotecas, educadores, autoridades públicas y organizaciones de la sociedad civil en el fortalecimiento de toda la cadena del libro. Para la UNESCO, esta articulación institucional será clave para consolidar una cultura de lectura duradera y ampliar el acceso al conocimiento entre jóvenes y comunidades vulnerables. Le puede interesar: ¿Cómo sobreviven las 20 editoriales independientes de Medellín? El organismo reconoció que las Capitales Mundiales del Libro de la UNESCO son ciudades comprometidas con la promoción de los libros y la lectura para todos, así como con el avance de los valores del diálogo, la creatividad, la educación y la diversidad cultural, con especial atención a los jóvenes y a las comunidades vulnerables. “Esta designación reconoce el programa integral y participativo de Medellín, que moviliza a autoridades públicas, editores, libreros, bibliotecas, educadores y a la sociedad civil para fortalecer toda la cadena del libro y fomentar una cultura duradera de la lectura. También reafirma el papel vital de los libros como catalizadores de sociedades más inclusivas, equitativas y pacíficas”, dijo el director de la UNESCO.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la decisión de la UNESCO y destacó que el reconocimiento posiciona a la capital antioqueña en la agenda cultural internacional. El mandatario calificó la noticia como “una gran noticia para Medellín” y aseguró que el nombramiento representa un motivo de orgullo para la ciudad y para el país. Según señaló, el reconocimiento pone a Medellín “en los ojos del mundo” y destaca el trabajo que durante años se ha hecho alrededor de la promoción de la lectura y el acceso al conocimiento.

Gutiérrez recordó además que la candidatura fue liderada por la Alcaldía. El año pasado, la ciudad expuso su experiencia en la construcción de políticas culturales que buscan fortalecer el pensamiento crítico, ampliar las oportunidades educativas y acercar a la ciudadanía a los libros. Precisamente, fue en el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura del año pasado, uno de los eventos literarios más representativos de la ciudad, que Medellín hizo oficial su candidatura para ser Capital Mundial del Libro en 2027. La propuesta presentada ante la UNESCO planteaba que la designación sirviera como una plataforma internacional para visibilizar el dinamismo creativo de nuevos autores y las iniciativas que promueven el vínculo de la ciudadanía con la lectura.

“Esta candidatura permitirá presentar un proyecto renovado de promoción de lectura para la ciudad, consolidar su sistema de bibliotecas y fortalecer la relación con todas las entidades y organizaciones que trabajan alrededor del libro en Medellín”, explicó Santiago Silva Jaramillo, secretario de Cultura Ciudadana, cuando se presentó la candidatura.

La Alcaldía de Medellín argumentó que la aspiración de convertirse en Capital Mundial del Libro responde a una decisión colectiva de apostar por el poder transformador de la cultura. En la historia reciente de la ciudad, las bibliotecas y los programas de lectura han sido parte de los procesos de transformación social que buscaron contrarrestar décadas de violencia. Puede leer: Las 1.000 fotos que cuentan la historia de las fábricas de cerámica de El Carmen de Viboral A largo plazo, se espera que la designación de la ciudad como Capital Mundial del Libro y el desarrollo de los proyectos propuestos genere un incremento en la circulación de libros, una reducción en las brechas del analfabetismo funcional y mayor inclusión de las comunidades vulnerables y la población migrante en las actividades culturales locales. Asimismo, se espera poder ampliar el acceso a servicios y recursos de LEO (lectura, escritura y oralidad) y la instauración de más espacios para la cultura y la difusión de las obras de los creadores locales. Para el alcalde Gutiérrez, el título otorgado por la UNESCO será una oportunidad para mostrar a nivel internacional las iniciativas que se desarrollan en Medellín alrededor de la lectura, la escritura y la cultura. También señaló que el reto ahora será aprovechar el reconocimiento para ampliar estos programas y lograr que los libros y la lectura tengan una presencia cada vez mayor en la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad.

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