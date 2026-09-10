Sigue cambio de agentes en EPS intervenidas: nombran a nueva encargada de Asmet Salud

La Superintendencia de Salud anunció la designación de Ana María Betancur Henao como nueva agente especial interventora de Asmet Salud EPS, entidad que permanece bajo medida de intervención forzosa para administrar desde el 11 de mayo de 2023. La decisión hace parte de las acciones encaminadas a revisar y fortalecer la operación de la EPS, que actualmente atiende a más de 1,5 millones de afiliados. La posesión de Betancur Henao estuvo a cargo de la superintendente María Andrea Godoy, quien —en paralelo— está impulsando una agenda de revisión y diálogo con los diferentes actores del sistema de salud. Le puede interesar: Esta es la billonaria cifra que pedirá Minsalud de más para su presupuesto: ¿para qué lo usará? La nueva agente especial es enfermera y especialista en Auditoría de Servicios de Salud de la Universidad del Meta. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector y ha desempeñado funciones directivas, de auditoría y asistenciales tanto en Entidades Promotoras de Salud como en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.

Su trayectoria incluye experiencia en procesos de aseguramiento, gestión del riesgo en salud, garantía de la calidad y salud pública, áreas que serán fundamentales en la nueva etapa de intervención de Asmet Salud. Entre sus primeras responsabilidades estará realizar una revisión integral de la situación administrativa, financiera, operativa y asistencial de la EPS. El diagnóstico permitirá identificar las principales dificultades de la entidad y establecer las prioridades que deberán orientar las acciones durante la intervención. De acuerdo con la Superintendencia, Betancur Henao tendrá un plazo de 30 días para presentar ante el organismo de vigilancia un plan de trabajo en el que se definan las medidas y acciones que marcarán el rumbo de su gestión.

Actualmente, Asmet Salud cuenta con 1.566.169 afiliados. De ellos, 69.338 pertenecen al régimen contributivo, mientras que 1.496.831 hacen parte del régimen subsidiado. La mayor concentración de usuarios está en los departamentos de Cauca, Caquetá, Nariño, Risaralda y Valle del Cauca, territorios en los que las decisiones que se adopten tendrán un impacto directo sobre un amplio número de usuarios.

Las reuniones con veedurías de salud

La Supersalud avanza en una estrategia de participación ciudadana para recoger las inquietudes de los usuarios y fortalecer los mecanismos de control social. En ese marco, más de 80 representantes de veedurías en salud de diferentes regiones del país participaron en un encuentro con la entidad, desarrollado de manera presencial y virtual. En la jornada se abordó, entre otros temas, la necesidad de promover un uso adecuado de los canales de atención de la entidad. Los participantes señalaron la importancia de organizar correctamente las reclamaciones para evitar duplicidades y facilitar una respuesta más eficiente a las necesidades de los usuarios.

Los veedores también destacaron la apertura de estos espacios de diálogo, al considerar que permiten establecer acciones conjuntas para enfrentar las dificultades del sistema y fortalecer la protección de los derechos de los pacientes. La superintendente Godoy resaltó el papel de los veedores ciudadanos como aliados para promover el control social y orientar a la población sobre el uso adecuado de los servicios de salud. Además, aseguró que uno de los propósitos de la entidad es recuperar la confianza de los colombianos y fortalecer su papel institucional. Esa institución anunció que continuará desarrollando encuentros con veedores, asociaciones de pacientes y otros actores del sector, con especial atención a las necesidades de los territorios. Estas acciones, sumadas a la intervención de Asmet Salud, buscan contribuir al proceso de reorganización y fortalecimiento del sistema de salud. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué está pasando con Asmet Salud EPS y quién es la nueva interventora? Ana María Betancur Henao asumió como agente especial interventora de Asmet Salud EPS. La Supersalud busca revisar su situación administrativa, financiera, operativa y asistencial y definir nuevas acciones para fortalecer la atención de sus más de 1,5 millones de afiliados. ¿Por qué Asmet Salud EPS está intervenida por la Supersalud y qué significa la intervención? Asmet Salud EPS está bajo intervención forzosa para administrar desde mayo de 2023. La medida permite a la Supersalud supervisar directamente la gestión de la entidad y adoptar acciones orientadas a corregir dificultades y proteger la atención de los afiliados. ¿Qué pueden hacer los afiliados de Asmet Salud si tienen problemas con sus servicios de salud? Los afiliados pueden presentar sus reclamaciones ante los canales oficiales de Asmet Salud y la Supersalud. Es importante registrar cada solicitud correctamente, conservar los soportes y evitar presentar reclamaciones duplicadas para facilitar su seguimiento y respuesta. ¿Qué sigue para Asmet Salud EPS después del cambio de interventora? Ana María Betancur Henao deberá realizar un diagnóstico integral de Asmet Salud y presentar un plan de trabajo a la Supersalud en 30 días. Sus conclusiones definirán las prioridades y acciones de la nueva etapa de intervención.