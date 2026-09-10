Sigue cambio de agentes en EPS intervenidas: nombran a nueva encargada de Asmet Salud

La Superintendencia de Salud anunció la designación de Ana María Betancur Henao como nueva agente especial interventora de Asmet Salud EPS, entidad que permanece bajo medida de intervención forzosa para administrar desde el 11 de mayo de 2023. La decisión hace parte de las acciones encaminadas a revisar y fortalecer la operación de la EPS, que actualmente atiende a más de 1,5 millones de afiliados.
La posesión de Betancur Henao estuvo a cargo de la superintendente María Andrea Godoy, quien —en paralelo— está impulsando una agenda de revisión y diálogo con los diferentes actores del sistema de salud.
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La nueva agente especial es enfermera y especialista en Auditoría de Servicios de Salud de la Universidad del Meta. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector y ha desempeñado funciones directivas, de auditoría y asistenciales tanto en Entidades Promotoras de Salud como en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.