Con esta situación, el diputado se quejó de la inacción de la Fiscalía. “Si tienen el nombre de esta persona, no entiendo por qué no ha hecho nada”, se quejó el diputado.

Ahondando más en el tema, el diputado contó que, gracias a un testigo, tienen la foto del hombre que presuntamente quiere atacarlo. “Yo le digo a la Policía, a la Fiscalía, a la Unidad Nacional de Protección, que cuiden mi vida. No entiendo la paz total del presidente Petro. Él dijo que iba a proteger la vida de todos los que atacaran la corrupción y eso he hecho yo, pero hoy no contamos con protección”, dijo el diputado.

Por último, Noreña comentó que las personas que quieren atacarlo, al parecer, son oriundas del barrio Robledo de Medellín.