El lugar desde donde Quintero despacha las cuatro empresas que creó en un solo día

Las cuatro empresas que Daniel Quintero constituyó el mismo día operan desde una misma dirección; un apartamento del edificio donde actualmente reside el exalcalde de Medellín. Esa dirección aparece como domicilio de Quintero Calle Lawyers, NeuraTork Robotics, MEV Energy y Reeco Mining, las sociedades que registró el pasado 8 de diciembre y desde donde, en el papel, operan negocios que abarcan desde el derecho hasta la robótica, la energía y la minería. La imagen captada por EL COLOMBIANO muestra precisamente ese edificio. Allí fueron vistos Quintero y su exsecretario de Gobierno, Esteban Restrepo. Ese apartamento es el centro de operaciones registrado para las cuatro compañías. En contexto: Daniel Quintero se dedicó a crear polémicas empresas: Desde generación de energía hasta de tierras raras

Daniel Quintero y Esteban Restrepo aparecen en el edificio donde está registrado el domicilio de las cuatro empresas creadas por el exalcalde. Foto: EL COLOMBIANO

Las sociedades tienen un capital suscrito de $10 millones cada una, por lo que en conjunto representan $40 millones. En la declaración de bienes que presentó al asumir como superintendente de Salud, Quintero reportó ingresos por acciones ($32,5 millones) y honorarios ($125,6 millones). Se desprende que el rubro de acciones corresponde a su participación en Movisoft Ltda. (actualmente en liquidación) y a su condición de propietario único de las cuatro nuevas empresas. La coincidencia del domicilio y la creación simultánea de las sociedades también abrió interrogantes sobre el propósito de esa decisión. Una de las hipótesis planteadas es que cada empresa inscrita en una cámara de comercio representa un voto en la elección de dignatarios de esa entidad, por lo que la constitución de múltiples sociedades podría servir para acumular poder si otras personas cercanas realizan la misma operación con empresas que, en la práctica, no desarrollen actividad económica.

Las cuatro empresas constituidas por Daniel Quintero tienen como domicilio registrado un apartamento de este edificio. Foto: EL COLOMBIANO

Un antecedente ocurrió en 2012, cuando un reducido grupo de empresarios habría intentado influir en la elección de directivos de la Cámara de Comercio de Barranquilla. De las 1.545 personas jurídicas creadas durante el período analizado, 1.483 estaban concentradas en apenas 72 personas naturales, compartían domicilios, representantes legales, contadores y reportaban un solo empleado. Las irregularidades obligaron a repetir el proceso electoral. Durante la administración de Quintero en Medellín (2020-2023), otra controversia giró alrededor de la creación de entidades sin ánimo de lucro impulsadas por personas cercanas al exmandatario. Sus críticos sostuvieron que hacían parte de una estructura con fines electorales y de consecución de recursos.

Las nuevas empresas de Daniel Quintero, dedicadas al derecho, la robótica, la energía y la minería, comparten como domicilio un apartamento de este edificio gris. FOTO: EL COLOMBIANO

En ese contexto surgió la Fundación Pro Medellín, promovida por el movimiento Independientes como respuesta a Proantioquia. También aparecieron organizaciones como Medellín Imparable y El Futuro se parece a nosotros, creadas para expandir la presencia política del movimiento en los barrios y que, según distintas denuncias, buscaban canalizar recursos para futuras campañas. Precisamente esta última organización fue mencionada en el escándalo de la reunión realizada en una vivienda de El Poblado, donde funcionarios y contratistas denunciaron que les solicitaron aportar mensualmente entre $20.000 y $200.000, según el valor de sus contratos, para el sostenimiento de esa ONG.

El plan empresarial tras dejar la Supersalud

Después de que el periodista Melquisedec Torres revelara la creación de las compañías, Quintero aseguró que no existe ninguna irregularidad y recordó que las incluyó en su declaración de bienes al posesionarse como superintendente. “Tengo empresas desde hace más de 25 años. Ninguna, nunca, ha contratado con el Estado ni directa ni indirectamente”, escribió.

Según explicó, antes de aceptar el cargo en la Superintendencia de Salud tenía previsto dedicarse de lleno a esos negocios y ese continúa siendo su plan cuando termine su gestión. Sobre NeuraTork Robotics, afirmó que busca desarrollar el primer robot humanoide colombiano. Agregó que MEV Energy y Reeco Mining nacieron para suministrar la energía y los minerales raros que requeriría ese proyecto tecnológico. No explicó, en cambio, cuál es el objetivo específico de Quintero Calle Lawyers.

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