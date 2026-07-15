¿Qué trabajadores no pueden ser despedidos sin justa causa? Estas son las condiciones que estableció la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de Casación Laboral, emitió la Sentencia SL2600-2025, mediante la cual redefinió el alcance de la estabilidad laboral reforzada para los trabajadores prepensionados.
La decisión, conocida recientemente, establece que los empleados del sector privado que se encuentren a tres años o menos de cumplir la edad requerida para acceder a la pensión no podrán ser despedidos sin justa causa, con el propósito de proteger su estabilidad económica y garantizar la continuidad del vínculo laboral hasta la consolidación del derecho pensional.