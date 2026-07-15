Producción industrial nacional volvió a caer en mayo y en Antioquia se desplomó 3,5%

La industria manufacturera colombiana volvió a mostrar señales de debilidad en mayo. La producción real registró una caída anual de 0,4%, mientras las ventas disminuyeron 0,8% y el empleo del sector retrocedió 1%, según reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Aunque el comportamiento del quinto mes del año fue negativo, el balance acumulado entre enero y mayo aún se mantiene en terreno positivo para la producción y las ventas. Sin embargo, el empleo industrial continúa mostrando una tendencia desfavorable.

De acuerdo con el Dane, de las 39 actividades industriales evaluadas en la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial, 25 presentaron caídas en su producción real. Estos subsectores restaron en conjunto 3,6 puntos porcentuales a la variación anual del indicador.

En contraste, 14 actividades registraron incrementos en su producción, aportando 3,2 puntos porcentuales a la variación total del sector. No obstante, esos resultados no fueron suficientes para compensar el deterioro observado en la mayoría de las ramas manufactureras.

Le puede gustar: El 68% de empresas cree que la jornada laboral de 42 horas reducirá su rentabilidad, según ACRIP

El informe también mostró que las ventas reales del sector descendieron 0,8% frente al mismo mes del año anterior, mientras que el personal ocupado disminuyó 1%, reflejando que la desaceleración también continúa afectando el mercado laboral industrial.