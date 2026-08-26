A una familia de Itagüí le quemaron la moto por no pagar “vacuna” de $8 millones

Negarse a pagar una extorsión para poder construir una vivienda en un lote ilegal de la vereda El Ajizal, de Itagüí, habría llevado a los integrantes del grupo delincuencial del sector a que le quemaran la moto como retaliación. Así le ocurrió a una mujer de 31 años, a quien los delincuentes le habrían pedido 8 millones de pesos para que la dejaran avanzar con las obras de su vivienda.
Pese al incendio de la motocicleta, los criminales continuaron presionando a la víctima para que diera el dinero solicitado y que pudiera seguir con las obras de su vivienda. Cansada de la presión, en teoría habría cedido y aceptado dar una parte del pago de esta vacuna, razón por la cual pactó un encuentro en un centro comercial de este municipio del sur metropolitano.