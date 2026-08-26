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A una familia de Itagüí le quemaron la moto por no pagar “vacuna” de $8 millones

La extorsión estaría relacionada con el pago para permitir la construcción en un lote ilegal en la vereda El Ajizal. Por este hecho fueron capturadas dos personas.

  • Alias Alexa (izq.), de 18 años, y alias Douglas (der), de 23, fueron capturados en un centro comercial de Itagüí por la extorsión a una familia y quemarle la moto, además de otros hechos similares. FOTO: CORTESÍA POLICÍA METROPOLITANA
    Alias Alexa (izq.), de 18 años, y alias Douglas (der), de 23, fueron capturados en un centro comercial de Itagüí por la extorsión a una familia y quemarle la moto, además de otros hechos similares. FOTO: CORTESÍA POLICÍA METROPOLITANA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Negarse a pagar una extorsión para poder construir una vivienda en un lote ilegal de la vereda El Ajizal, de Itagüí, habría llevado a los integrantes del grupo delincuencial del sector a que le quemaran la moto como retaliación. Así le ocurrió a una mujer de 31 años, a quien los delincuentes le habrían pedido 8 millones de pesos para que la dejaran avanzar con las obras de su vivienda.

Pese al incendio de la motocicleta, los criminales continuaron presionando a la víctima para que diera el dinero solicitado y que pudiera seguir con las obras de su vivienda. Cansada de la presión, en teoría habría cedido y aceptado dar una parte del pago de esta vacuna, razón por la cual pactó un encuentro en un centro comercial de este municipio del sur metropolitano.

Sin embargo, todo se trató de una trucuñela, ya que la víctima habría denunciado el hecho a las autoridades y luego de pactar la cita para entregar 6 millones de pesos, de los 8 millones solicitados, agentes del Gaula de la Policía Metropolitana también acudieron al lugar, pero para capturar a quienes pretendían reclamar el dinero.

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El alcalde de Itagüí, Diego León Torres, explicó que “la intimidación a esta persona era permanente. Iban a coger esa forma de delinquir dentro del municipio y por eso logramos hacer este operativo para frenar este accionar criminal”.

Por estos hechos fueron capturados una mujer de 18 años, conocida con el alias de Alexa, y un hombre de 23 con el alias de Douglas, quienes serían presuntos integrantes del grupo delincuencial El Ajizal y estarían a cargo de las labores de intimidación en las zonas de Itagüí donde opera esta estructura criminal.

Estas fueron tan solo dos de las cinco capturas que realizaron las autoridades en contra de este grupo delincuencial, ya que en otro operativo contra la extorsión, pero en la vereda El Porvenir, luego de que dos hombres le estuvieran pidiendo a un hombre 1,5 millones de pesos por los supuestos daños en un piso de un establecimiento.

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Para que hiciera el pago de este dinero, los criminales habrían ingresado a la vivienda de la víctima y se le llevaron el computador y otras pertenencias, hasta tanto cumpliera con las exigencias económicas. Por estos hechos fueron capturados dos hombres, de 28 y 34 años.

La quinta detención fue la de alias Matías o El Indio, de 20 años y quien sería un presunto coordinador de este grupo criminal. Según las investigaciones, estaría detrás de la comisión de homicidios en la vereda El Porvenir y el barrio Santa María, de Itagüí.

En medio del operativo para su detención, le encontraron dos armas de fuego tipo revólver y 45 cartuchos que serían usados para su provisión, por lo que se le detuvo por los delitos de porte ilegal de armas de fuego.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto dinero exigían los delincuentes para permitir la construcción de una vivienda en El Ajizal?
Los presuntos extorsionistas exigían $8 millones a una mujer de 31 años para permitirle continuar las obras de su vivienda en un lote ilegal de la vereda El Ajizal, en Itagüí.
¿Cómo fue capturada la mujer que estaba siendo extorsionada en El Ajizal?
La víctima denunció la extorsión y acordó entregar $6 millones, de los $8 millones exigidos. El encuentro fue vigilado por agentes del Gaula de la Policía Metropolitana, quienes capturaron a los presuntos responsables cuando acudieron a reclamar el dinero.
¿Por qué los delincuentes quemaron la moto de la mujer en El Ajizal?
La motocicleta habría sido quemada como retaliación porque la mujer se negó inicialmente a pagar los $8 millones de extorsión que le exigían para continuar con la construcción de su vivienda.
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