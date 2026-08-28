“Acá sigue temblando”: el drama de más de 200 familias de Andes tras sufrir avalancha y terremoto en dos meses

En Andes, el miedo no terminó cuando dejó de moverse la tierra. En las veredas y corregimientos de este municipio del Suroeste antioqueño todavía quedan paredes abiertas, techos improvisados con plásticos, baños inutilizados y habitaciones que las personas miran con desconfianza cada vez que una ráfaga de viento sacude una teja.
Han pasado casi tres semanas desde el terremoto del 10 de agosto y el municipio sigue tratando de dimensionar el golpe. Un censo comunitario realizado en varios de sus corregimientos permite estimar que más de 200 familias resultaron afectadas, aunque sus propios impulsores advierten que la cifra puede seguir creciendo a medida que llegan a veredas apartadas que todavía no han sido visitadas.
Andes, además, venía de afrontar otra emergencia. En la primera semana de junio de este año, una avenida torrencial de la quebrada Santa Bárbara obligó a activar una evacuación preventiva en el corregimiento de Santa Inés y dejó viviendas inundadas, puentes destruidos y varias comunidades con problemas de comunicación. Son, para muchos habitantes, dos golpes muy duros en tan poco tiempo.
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No obstante y a pesar de tan “malas rachas”, la sensación que queda entre los vecinos es que todavía hay tiempo para recuperarse, retomar el aliento y seguir de largo, así parezca imposible.