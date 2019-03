Los problemas de Kampala, otro edificio del calculista de Space

Uno de los propietarios dijo que el mismo Aristizábal revisó las grietas el 1 de octubre de 2011 y les afirmó que no había razón para preocuparse, que eran “asentamientos normales” de la construcción.

La preocupación de los copropietarios no es menor: los cálculos estructurales de su edificio los hizo Jorge Aristizábal Ochoa, el mismo ingeniero al que le cancelaron la matrícula profesional por el “inadecuado ejercicio que produjo el colapso de la torre 6 del edificio Space”, y quien además fue condenado a 50 meses de prisión por el homicidio culposo de uno de los habitantes de esa unidad residencial.

Kampala es una estructura de 12 pisos y 3 sótanos, que se terminó de construir en 2008 por la unión temporal Ingecon UT, conformada por las firmas Conproyectos (gerencia) y Asfalto y Hormigón (construcción).

En 2018 los responsables del edificio contrataron a la empresa Efe Prima Ce para realizar una “consultoría para la evaluación estructural actual y el diseño de la rehabilitación de la estructura”. Este diario conoció el contenido de dos avances del estudio, presentados en noviembre y diciembre de 2018, en los que se concluye que la edificación “deber ser intervenida y reforzada estructuralmente para otorgarle los niveles de seguridad mínimos requeridos”; es decir, que necesita una repotenciación. Sin embargo, es ambiguo respecto a la urgencia: “Se evaluaron los factores de seguridad a carga vertical (...) que muestran resultados bajos sin indicar peligro inminente de colapso, pero sí requieren reforzamiento inmediato”, se lee en el informe.

El documento agrega que algunas de las columnas evidencian fallas estructurales por flexión y que no cumplen con los niveles de seguridad exigidos. Además, recomienda demoler las zonas comunes (salón social y piscina) porque están sobre una losa con vulnerabilidad.

Ayer la piscina continuaba intacta y algunos de los habitantes del conjunto aclararon que su uso no había sido restringido.

“Ese edificio es vulnerable en la cimentación y está pobre en hierro; el estudio dice que las excavaciones debieron ser más profundas. Me preocupa que la gente crea que porque no se ha caído, no se puede caer”, manifestó uno de los propietarios, que pidió mantener su nombre en reserva.

Otro de los vecinos acusó a la constructora de dilatar el proceso y no fijar una fecha específica para repotenciar la estructura o, por lo menos, entregar los estudios definitivos. “Hemos ido a dos conciliaciones, pero nunca hay avances porque ellos no se comprometen”, precisó.

La representante legal de la unión es Ángela Pérez Uribe, la misma de Conproyectos. EL COLOMBIANO intentó comunicarse con ella, pero no pudo localizarla. En su oficina se negaron a entregar información vía telefónica.

El Dagrd explicó que no hay un plazo establecido para que se realice y entregue el estudio, aunque insistió en la necesidad de hacerlo para cumplir con las leyes de gestión del riesgo y salvar vidas.