Ejército evitó atentado tras ubicar explosivo en Yarumal, Antioquia

La Séptima División del Ejército brindó detalles del fallido intento de atentar contra las fuerzas militares en el Norte de Antioquia.

Según detalló la entidad castrense, en la vereda Mina Vieja del municipio de Yarumal, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 –adscrito a la Cuarta Brigada– lograron ubicar y destruir de manera controlada un artefacto explosivo improvisado. Tras detectar el mortal elemento, al sitio fue enviada una unidad antiexplosivos para proceder con su desactivación.

Lea también: Que alias “Chalá” no reciba beneficios, pide tras su captura la familia del periodista Mateo Pérez Según se informó el explosivo improvisado estaba oculto dentro de una olla a presión y contenía aproximadamente 15 kilogramos de peso. El dispositivo estaba diseñado para ser activado por medio de señales de radio.

La Séptima División informó que este artefacto explosivo al parecer habría sido instalado por el grupo criminal ELN, que opera en la zona, con la intención de atentar contra las tropas que desarrollan operaciones en la zona. La Séptima División detalló que, con esta acción, se neutralizó una acción criminal y se protegió la vida e integridad de los soldados y habitantes del sector.

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