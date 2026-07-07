hace 52 minutos bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Impactantes imágenes de mortal tornado en China

hace 52 minutos

2026-07-07 16:14:27

Fuertes vientos y tormentas con rayos mataron al menos a 15 personas en el centro y sur de China.La provincia central de Hubei fue golpeada por un fenómeno climático severo que se cobró la vida de 11 personas y dejó un desaparecido....