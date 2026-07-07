Argentina, la selección a la que le han pitado más penales en mundiales: 8 en los últimos 12 partidos

La relación entre la selección argentina y los penaltis en la historia de la Copa del Mundo ha dejado de ser una simple racha para convertirse en un registro estadístico único, siendo un hecho bastante llamativo desde su triunfo en el Mundial de Catar 2022.
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Ningún equipo, en toda la trayectoria del torneo internacional de selecciones, ha contado con tantos “favores” concebidos desde los doce pasos en un intervalo de partidos tan corto, por lo que abrió un nuevo debate en redes sociales: “¿Suerte o favorecimiento?”.