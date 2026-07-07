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Argentina, la selección a la que le han pitado más penales en mundiales: 8 en los últimos 12 partidos

Tras su último partido frente a Egipto en el Mundial 2026, el conjunto sudamericano alcanzó la cifra de 8 penaltis a favor en un margen de apenas 12 encuentros consecutivos y Messi ha sido el que más los ha fallado.

  • La selección de Argentina se ha consolidado en la Copa del Mundo 2026 como la escuadra con mayor cantidad de penaltis a favor (8) en un intervalo de 12 partidos oficiales. FOTO: AFP
    La selección de Argentina se ha consolidado en la Copa del Mundo 2026 como la escuadra con mayor cantidad de penaltis a favor (8) en un intervalo de 12 partidos oficiales. FOTO: AFP
  • Lionel Messi, líder y capitán de la Selección Argentina. FOTO: AFP
    Lionel Messi, líder y capitán de la Selección Argentina. FOTO: AFP
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 47 minutos
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La relación entre la selección argentina y los penaltis en la historia de la Copa del Mundo ha dejado de ser una simple racha para convertirse en un registro estadístico único, siendo un hecho bastante llamativo desde su triunfo en el Mundial de Catar 2022.

Le puede interesar: Argentina remontó ante Egipto 3-2 en Atlanta y selló su tiquete a cuartos de final en el Mundial; vea aquí los goles y las polémicas

Ningún equipo, en toda la trayectoria del torneo internacional de selecciones, ha contado con tantos “favores” concebidos desde los doce pasos en un intervalo de partidos tan corto, por lo que abrió un nuevo debate en redes sociales: “¿Suerte o favorecimiento?”.

Lionel Messi, líder y capitán de la Selección Argentina. FOTO: AFP
Lionel Messi, líder y capitán de la Selección Argentina. FOTO: AFP

El dato histórico: Argentina, con más penales en los mundiales

Con el penal señalado en su partido contra Egipto en la actual Copa del Mundo 2026, Argentina alcanzó la cifra de 8 penaltis a favor en sus últimos 12 encuentros disputados en el torneo continental, un conteo que arrastra desde su campaña de 2022.

Esta frecuencia desplaza cualquier registro previo en la historia de las Copas del Mundo para un lapso consecutivo de 12 partidos. Hasta el momento, el récord absoluto de ejecuciones en un periodo similar estaba en manos de España y Países Bajos.

El equipo español acumuló 7 penaltis entre las citas mundialistas de 1998 y 2010, una cifra idéntica a la que sumaron los neerlandeses en un rango mucho más amplio, comprendido entre 1938 y 1978. Pero Argentina ha quebrado esa marca.

La tabla histórica de frecuencia penal

Detrás de la actual cifra de la selección argentina, la distribución de penaltis en rachas de los últimos 12 partidos de los equipos se ordena de la siguiente manera dentro de las estadísticas oficiales del torneo, según retrató el reconocido estadista español, especializado en fútbol, Mister Chip.

1. Argentina (2022-2026): 8 penaltis.

2. España (1998-2010): 7 penaltis.

3. Países Bajos (1938-1978): 7 penaltis.

4. Inglaterra (2018-2026): 6 penaltis.

5. Portugal (1966-2006): 6 penaltis.

6. República Checa (1962-1990): 6 penaltis.

7. Rusia (1982-2002): 6 penaltis.

El hito frente a Egipto: el reciente penal que desperdició Messi

El punto de inflexión para consolidar este récord absoluto ocurrió en el más reciente enfrentamiento frente a la selección de Egipto. En este compromiso de la Copa del Mundo, los jueces decretaron la pena máxima en favor del conjunto sudamericano, lo que significó el octavo penal de la secuencia iniciada en Catar 2022.

Este último cobro desmarcó definitivamente a Argentina de los registros históricos de las selecciones de Inglaterra y Portugal, que en periodos de 2018-2026 y 1966-2006, respectivamente, alcanzaron a sumar 6 penaltis a favor, el mismo número que retienen las federaciones de la República Checa (1962-1990) y Rusia (1982-2002) en sus ventanas de doce juegos.

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