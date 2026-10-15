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Golpe a las disidencias en Ituango: Ejército encontró explosivos, una granada y más de 60 detonadores

La operación militar también permitió el sometimiento de dos personas que manifestaron pertenecer a la Subestructura 18, facción de Iván Mordisco.

  • En el lugar fueron encontrados cuatro dispositivos explosivos improvisados y una granada de 60 milímetros, además de decenas de elementos que podrían utilizarse para comunicaciones y actividades relacionadas con explosivos. FOTO Cortesía Cuarta Brigada.
    En el lugar fueron encontrados cuatro dispositivos explosivos improvisados y una granada de 60 milímetros, además de decenas de elementos que podrían utilizarse para comunicaciones y actividades relacionadas con explosivos. FOTO Cortesía Cuarta Brigada.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Un depósito clandestino con explosivos, detonadores y equipos de comunicación, presuntamente perteneciente a las disidencias de las Farc de la Subestructura 18, fue localizado por tropas del Ejército Nacional en zona rural de Ituango, en el Norte de Antioquia.

En las mismas operaciones, dos personas que manifestaron integrar esta estructura armada se presentaron ante los militares y expresaron su intención de someterse a la justicia.

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Los resultados se obtuvieron durante operaciones adelantadas por soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, en medio de las acciones militares que se desarrollan en esta subregión antioqueña contra los grupos armados ilegales.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, uno de los procedimientos tuvo lugar en el sector de El Aro, donde los dos adultos se presentaron ante las tropas. Durante el procedimiento entregaron una pistola, 14 cartuchos y un radio de comunicaciones.

Posteriormente, fueron trasladados a Medellín para recibir atención médica, verificar sus condiciones de salud y continuar con el proceso correspondiente ante las autoridades competentes.

Así era el depósito ilegal hallado en Ituango

El segundo resultado se produjo en la vereda Filadelfia, también en jurisdicción de Ituango. Allí, los militares ubicaron un depósito que, según la institución, estaría relacionado con la Subestructura 18 y contendría materiales destinados presuntamente al apoyo logístico de sus integrantes y al manejo de artefactos explosivos improvisados.

En el lugar fueron encontrados cuatro dispositivos explosivos improvisados y una granada de 60 milímetros, además de decenas de elementos que podrían utilizarse para comunicaciones y actividades relacionadas con explosivos.

El inventario reportado por el Ejército incluye 52 detonadores comunes y 11 detonadores eléctricos; dos radios de comunicaciones; un cargador para batería de voltios; tres metros de cable acondicionado; 28 adaptadores para baterías de 9 voltios y cinco pares de baterías; y uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares y un brazalete alusivo al Frente 18.

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La institución militar señaló que estos resultados afectan las capacidades de la facción armada al reducir la disponibilidad de equipos, materiales y elementos que podrían servir para sus operaciones.

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El hallazgo de explosivos y detonadores también tiene implicaciones para la seguridad de la población civil y de la Fuerza Pública, debido al riesgo que representa el uso de artefactos explosivos improvisados en zonas donde se desarrollan operaciones militares o hay presencia de comunidades.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué encontró el Ejército en Ituango, Antioquia?
Tropas del Ejército Nacional localizaron un depósito clandestino que presuntamente pertenecería a las disidencias de las Farc de la Subestructura 18. En el lugar encontraron cuatro artefactos explosivos improvisados, una granada de 60 milímetros, detonadores, radios de comunicación, uniformes militares y otros elementos.
¿Dónde fue encontrado el depósito de explosivos en Ituango?
El depósito fue localizado en la vereda Filadelfia, en zona rural de Ituango, en el norte de Antioquia. El hallazgo se produjo durante operaciones militares adelantadas por soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército.
¿Cuántos explosivos encontró el Ejército en Ituango?
Según el reporte oficial, las tropas encontraron cuatro dispositivos explosivos improvisados y una granada de 60 milímetros. También incautaron 52 detonadores comunes, 11 detonadores eléctricos y otros elementos que, presuntamente, estarían relacionados con el manejo de explosivos.
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