Congresista denunció a Verónica Alcocer ante la DEA por presunto narcotráfico: “Transportó el dinero”

Por medio de un mensaje en redes sociales, el senador del Centro Democrático Óscar Villamizar dio a conocer este jueves 15 de octubre que radicó formalmente una denuncia ante la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de la exprimera dama Verónica Alcocer. En la publicación donde el congresista expuso la denuncia, se expresó solicitando investigar de manera exhaustiva presuntos delitos vinculados al narcotráfico, el tráfico de armas y el lavado de activos. Esto se da luego de las polémicas declaraciones de la exconsejera presidencial, Eva Ferrer, sobre la exprimera dama. Le puede interesar: Estos han sido los contratos con el Estado de Santiago Alcocer, primo de la exprimera dama Verónica Alcocer

La exconsejera reitera que ninguna citación será atendida mientras la Fiscalía no estipule un plan de resguardo real frente al riesgo que corre su integridad. FOTO: Tomada de redes sociales de @EvaFerrerG

La acción del congresista se fundamentó precisamente en las revelaciones que Ferrer hizo el pasado 10 de octubre durante una entrevista concedida a la revista Semana. En su testimonio, sostuvo que Manel Grau Pujadas le habría relatado que en desplazamientos entre Colombia y Venezuela se transportaron narcóticos a bordo de aeronaves públicas asignadas al servicio de Alcocer. Ferrer mencionó además la existencia de varias fotografías que registrarían a la exprimera dama descendiendo de un avión con maletas grises que contendrían sustancias ilícitas.

Los señalados 2.5 millones de dólares

Uno de los puntos clave remitidos al organismo norteamericano concierne al supuesto ingreso a Colombia de 2,5 millones de dólares no declarados tras un viaje realizado a Venezuela en enero de 2023. De acuerdo con el relato de Ferrer, Grau le atribuyó a Alcocer la movilización de dicho capital. “Según el relato de Ferrer sobre esa conversación, Alcocer presuntamente transportó el dinero y una parte de este estaba destinada a apoyar la campaña electoral de Mario Fernández Alcocer, su primo, quien estaba interesado en postularse a la gobernación de Sucre en 2023”, indicó la carta dirigida a la agencia estadounidense. En la documentación presentada por el congresista se precisa que la entrevista periodística no aporta de forma independiente comprobantes de origen, rutas financieras, declaraciones aduaneras ni receptores finales de las divisas.

El presunto tráfico de armas y bienes en Europa

Las imputaciones de Ferrer abordan también una supuesta red de tráfico de armas en la que figura Enrico Romagnoli, con quien habría sostenido encuentros en Barcelona y Colombia. Tras la divulgación de ciertos audios, la declarante afirmó haber recibido advertencias sobre los peligros de dicha red. Sin embargo, el escrito de Villamizar aclara que en el material suministrado no se especifican armamentos, cantidades, compradores, vendedores, fechas ni transacciones concretas. Adicionalmente, se aludió a un posible esquema de lavado de dinero mediante una operación inmobiliaria valorada en cerca de tres millones de euros en España, donde se nombró al exembajador Eduardo Ávila. Tampoco en este punto se adjuntaron registros bancarios o escrituras públicas que confirmen la titularidad de los bienes.

La petición a las autoridades

Ante la eventual dimensión internacional de las acusaciones contra la exprimera dama Alcocer, Villamizar requirió la intervención directa de la justicia estadounidense.

“Debido a la gravedad de la información suministrada por la señora Ferrer, y entendiendo que muchas de las alegaciones podrían implicar la comisión de delitos que pueden y deben ser investigados por la DEA y el Departamento de Justicia, dado que presuntamente están involucrados el tráfico de drogas y de armas, solicito respetuosamente una investigación completa y exhaustiva de los hechos expuestos en la entrevista, para que se haga justicia si dichos delitos fueron cometidos por altos dirigentes de mi país”, argumentó el legislador en la misiva.

Por otra parte, el 14 de octubre de 2026, el senador solicitó a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, acumular este expediente a la denuncia previa por corrupción que instauró el 3 de agosto ante la unidad especializada. De esta manera, la pretensión busca unificar las investigaciones para evitar la dispersión de las pruebas, en momentos en que Ferrer fue citada por la Fiscalía para ampliar sus declaraciones. También le puede interesar: Siguen denuncias contra Eva Ferrer por señalamientos a Gobierno Petro: exedecán de Verónica Alcocer lo hará por calumnia Bloque de preguntas y respuestas