Lo dice una ecuatoriana que llegó a Medellín animada por el deseo de apreciar a cielo abierto la obra de Botero, a quien califica como el artista más importante de Colombia. Se llama Ana Julia Palomeque y el viernes en la mañana se hacía fotos con la familia y esperaba contar en su país la experiencia con las esculturas.

“Esta plaza es uno de los centros turísticos más importantes de Medellín, porque tiene las obras de una de las figuras más representativas del arte de Colombia”.

Pero si bien no les ve reparo a las esculturas, aparte de un mínimo deterioro por el paso del tiempo y la exposición al clima y al vandalismo, sí le queda la mala impresión de que en el escenario hay descuido. “Pensaba que por ser el lugar de una obra tan importante iba a estar más aseado, organizado y con más control de las ventas, pero no es así”, aunque expresa que estos hechos hacen parte de la cultura de los países latinoamericanos.

Se roban hasta las basureras

Lo primero es no haber incluido la Plaza Botero entre los espacios con alumbrado. A Cecilia Rendón, una medellinense que descansaba en una de las bancas del parque, no le cabe en la cabeza que siendo el escenario más buscado por los turistas haya quedado sin iluminación. “Yo trabajo por acá y usted no se imagina lo que los turistas critican que la plaza no tenga alumbrados, dicen que les gustaría venir de noche, disfrutar y tomarse fotos”.