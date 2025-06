El antioqueño que gestiona pozos de agua para La Guajira

Juan tiene en su retina cuatro imágenes que lo animan a no desfallecer en su cometido. Una es la de los niños, de cinco años incluso, madrugando para recorrer varios kilómetros hasta un pozo o reservorio de agua, porque ellos y las mujeres son dentro de la organización social de los wayúu los encargados de esa función. Resulta todavía más arduo cuando la faena no es en mula sino a pie y con un tercio pesado.

Puesto en terreno, se dieron cuenta de que el topo metálico sólo alcanzaba a penetrar entre 50 y 70 metros debajo de la superficie y resulta que a medida que se asciende por el mapa guajiro no solo aumenta la necesidad de agua sino que esta es cada vez más esquiva y se requiere penetrar a profundidades hasta de más del doble para obtenerla. No obstante, la inversión no se perdió porque la máquina la trasladaron a Barranquilla, donde sí era compatible, en tanto que para suplir su vacío hicieron una contratación.

“Eso me ha marcado y me pone muy triste, pero también me dan ganas de continuar con este trabajo, ver a los niños que después de tener un pozo más cerca no tienen un trabajo tan difícil”, dice Juan.

La segunda escena es de gente que, para cocer sus alimentos, recoge agua en pantanos –ellos los llaman jagüeyes- donde igual beben los chivos y se revuelcan los cerdos. “Hay lugares donde, por la escasez, el único agua disponible parece café con leche y así se la toman”, apunta.

La tercera y la cuarta son postales más reconfortantes. Una corresponde a una de las últimas visitas de inauguración que hizo a La Guajira y se le vinieron las lágrimas cuando brotó agua del pozo, y la otra es una foto que le mandaron de un estreno en el que los niños lo primero que hicieron fue tirarse a jugar en el chorro.

Y aunque no es una imagen, Juan destaca igualmente el sentido de unidad que tienen dentro de las rancherías wayúu, afincado en están ligados por lazos de parentesco.