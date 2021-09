Un barrio habitado por más de 470 familias está a punto de ser borrado del mapa ante el inicio de las obras del metro ligero de la 80. Ubicado en la franja norte de la base del cerro El Volador y habitado por al menos 2.200 personas, este barrio quedó incluido en los diseños de los talleres que atenderán esa futura línea de transporte masivo.

Aunque según el Metro los acercamientos con la comunidad por ahora son solo de carácter informativo y aún no se formula una propuesta oficial para la compra de sus casas, los habitantes de ese territorio acusan al proyecto de quererlos expulsar y anticipan desde ya que no abandonarán sus hogares si no se llega a un acuerdo justo.

De acuerdo con las proyecciones del municipio, de los cerca de $3,5 billones...