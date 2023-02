—A mi me pasa como en las tiendas, tengo una alta rotación de producto. A mi me llaman al final, entonces yo veo a un paciente una vez, si logro verlo la segunda vez es mucho decir, pero tres o cuatro veces, tal vez los que tienen demencia, los pacientes con cáncer es muy poco probable que yo los vuelva a ver.

Osorio no baila, no sale con los amigos, no juega fútbol , no ve noticias ni escucha radio, pero le enseña a su hijo pequeño a hacerle un nudo a la cometa que va a volar con su mamá mientras atiende la entrevista. En su casa habla poco de su trabajo. Cuando cuenta historias de sus pacientes es porque seguramente las va a publicar en redes sociales, entonces prefiere que se enteren antes. A su esposa se le aguan los ojos. Él se ríe a carcajadas.

—No tengo problema con los que fuman, me parece maravilloso. Ellos son los que le dan trabajo a uno . ¿Qué sería del fumador si no se enferma de cáncer?

—En los últimos 20 años me han puesto las chapas que querás, me dicen La pelona, La huesos, El cuervo, La parca, La guadaña. Lo que pasa es que nosotros culturalmente asociamos el acompañamiento de fin de vida con la eutanasia.

—Nosotros no nos morimos porque no comemos. Dejamos de comer para que el cuerpo se pueda morir. Es una condición normal y natural que hemos desnaturalizado desde el tema médico, porque infortunadamente nosotros no nos formamos en muerte, nos formamos en vida , pero desvinculamos la muerte como la contracara de la moneda de la vida.

El Doctor Sueño cree que la muerte no existe.

—Cuando llegamos al día de la vida, en la mañana del día de la vida, nos ponemos este traje que es el cuerpo. Cuando sucede la noche del día de la vida, en esa noche te retiras el traje, pero el que está antes del día estaba, el que estaba durante el día está y el que queda después del día de la vida sigue estando. La energía no se cambia, sigue siendo energía.

Cuando cuenta las historias que lo han marcado en estos 30 años, Osorio habla de pacientes que visitó a principios de siglo cuando apenas empezaba su carrera como médico domiciliario de Sura. Habla de una pareja de campesinos muy pobres que se querían mucho y de un señor que sufrió hasta el final por el miedo a las agujas. Dice que lo conmueven los niños que padecen enfermedades terminales, pero nunca se le quiebra la voz. No hay suspiros, no hay quejidos, no hay lágrimas ni un asomo de nostalgia y de tristeza. El Doctor Sueño parece no pensar mucho en sus pacientes después de que los deja. Las familias de los enfermos, en cambio, quedan eternamente agradecidas con él.

— ¿Cómo te gustaría morirte?

— Siendo consciente y consecuente de lo que pienso. Que no le temo a la muerte, que no tengo problema con procesos naturales, que no alargaría el proceso, que si tengo una enfermedad crónica y terminal no la trataría. Porque desde luego hace... — El hijo mayor, que tiene 15 y lleva un rato largo en el comedor escuchando la entrevista, interrumpe.

—Pa, ¿por qué no le contás el cuento de las cenizas?

— Ah, ¿el del Mar Muerto? Imaginate que una vez un señor dijo que quería conocer el Mar Muerto y cuando se murió lo tiraron al mar.