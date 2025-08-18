“El Polaco” Francisco Fydriszewski fue el salvador del DIM en Pasto: los rojos volvieron a ganar en el Libertad después de una década

En el fútbol moderno no hay paciencia. Ahora los aficionados –y algunos directivos–, quieren resultados inmediatos, sin proceso. Por eso muchos pidieron, durante el torneo Apertura, la salida del delantero argentino Francisco Fydriszewski del DIM. El argentino se demoró 21 partidos para marcar su primer gol. Sin embargo, en el cuadro rojo lo respaldaron y en la parte final del primer semestre marcó cinco tantos. Por eso Federico Spada, director deportivo del club, dijo que confiaban que este semestre sería el goleador del club. “El Polaco” está cumpliendo. En el estadio Libertad de Pasto, donde el Poderoso no ganaba desde hace 10 años, Francisco se vistió de salvador en un juego que, al inicio, parecía complicársele al elenco antioqueño.

El técnico Restrepo se la jugó por poner a Jáder Valencia como acompañante de Fydrizsewski en ataque, pero también le dio la función de bajar al mediocampo para recibir balones y armar juego. En una de esas acciones, cuando iban 24 minutos, se resbaló, perdió el balón, mientras que Pasto armó un contragolpe que David Camacho definió. Fue la primera anotación que encajó el Equipo del Pueblo en lo que va de agosto, donde se había mostrado sólido en defensa. Tras estar en desventaja, hubo que replantear la idea de juego inicial y esperar, con paciencia, que funcionara. La solución al problema del DIM, que se enfrentaba a un bloque defensivo sólido para defender el resultado, estaba en el banco de suplentes. Cuando el volante samario Jarlan Barrera ingresó, le cambió la cara al equipo paisa. Con su técnica y visión de juego filtró un balón a Léider Berrío que, después, llegó al área a los pies de Fydriszewski, quien marcó el tanto del empata a los 67.

Nueve minutos después, El Polaco anotó de cabeza, después de un centro de Esnéyder Mena, convirtiéndose en el héroe del cuadro rojo, que se metió en la parte alta de la tabla de posiciones. Este fue el segundo doblete de “El Polaco” este semestre. También marcó por duplicado contra Envigado. Es el goleador del DIM con 4 tantos. Siga aquí el minuto a minuto del partido:

Estos son los titulares del DIM:



Éderc Chaux; Léyser Chaverra, Fainer Torijano, José Ortiz, Daniel Londoño; Ménder García, Halam Loboa, Baldomero Perlaza, Léider Berrío; Jáder Valencia, Francisco Fydriszewski.