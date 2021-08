Darío hidalgo

ANÁLISIS

Faltan en Medellín más medidas estructurales

Darío hidalgo

Investigador de la movilidad sostenible y miembro de Fundación Visión 3

“Los trancones han sido evidentes con la vuelta de las actividades económicas. Este es un fenómeno de las ciudades grandes e intermedias y que es muy visible porque afecta a todos. El pico y placa, como medida, comenzó en Bogotá, en 1998. Resulta fácil de lanzar, con un decreto, y cuenta con control de policías y cámaras. El impacto sobre la congestión es rápido. Sin embargo, es una medida insostenible, que no puede mantenerse en el tiempo. Hay personas con grandes ingresos que prefieren comprar otro vehículo y eso al fin perjudica a quienes tienen ingresos medios y bajos. La lógica económica nos indica que lo más adecuado es el cobro por congestión. De esa manera se reduce la congestión de manera estructural. El que quiera circular, paga por el viaje. Esto es mucho más efectivo, solidario, equitativo y sostenible a largo plazo. El dinero recogido, por ejemplo, puede utilizarse para fortalecer el transporte público, que es la otra medida de fondo para mejorar las congestiones. El pico y placa que anunció la Alcaldía es un ensayo más. Eso no genera soluciones estructurales. Lo que sí es estructural es mejorar el transporte público masivo como el colectivo. Al tiempo que eso se hace, tomar medidas económicas que ayuden a bajar las congestiones. Otra solución tiene que ver con el ordenamiento territorial. Medellín ya tiene eso incluido en el POT. Es hacer una ciudad más compacta, en la que los viajes sean más cortos. Eso ya lo han hecho capitales como París, por ejemplo, en donde la idea es que los trayectos no duren más de 15 minutos. Por último, es importante decir que en Medellín falta gestionar el transporte colectivo, o sea, el tradicional, para llegar a acuerdos empresariales. Tienen que generar un mejor servicio para el usuario y que se conecte mejor con el sistema masivo”.