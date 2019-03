El Retiro cerró definitivamente su mariposario

Pero el cierre del 11 de octubre no significó la muerte del lugar, pues ese hecho dio origen al nacimiento de la Corporación Centro de Investigación y Conservación Casa de Mariposas, un colectivo conformado en su mayoría por jóvenes amantes de este insecto, por considerarlo un polinizador de gran importancia para el medio ambiente. Lo integran los mismos que tenían a cargo los proyectos científicos del mariposario y querían tener de nuevo el comodato.

José Raúl Botero, secretario de Asuntos Administrativos y Bienes de la alcaldía, negó que en la incursión para cerrar definitivamente el lugar se hayan destruido colecciones y enseres. Dijo que el espacio venía cerrado desde octubre y que lo del viernes fue un simple protocolo.

“Allí se había perdido el sentido para lo que fue creado el lugar, ya no era para la actividad investigativa de los niños sino para la venta de plantas, y la alcaldía no podía permitir que a un bien de su propiedad otros le sacaran usufructo”, señaló. Insistió en que no hubo destrucción del espacio sino desmonte.

“El proyecto ya no tenía sentido: con el auge constructivo de El Retiro, las mariposas perdieron su hábitat; ya ni se ven”, concluyó Botero.

En un comunicado, la Corporación exigió de la alcaldía una explicación de los hechos, pues en el cierre del lugar, que se hizo sin su presencia, se perdió una colección de 63 especies de mariposas. También 23 plantas hospederas y las repisas en las que las colecciones estaban montadas.

Juliana Villada, una apasionada por este insecto y por la labor que desarrollaba con los niños, admitió que el espacio es propiedad del Municipio y que este podía disponer de él cuando lo deseara, pero lamentó que lo haya hecho de manera abrupta. Además, le quedó la sensación de que pese a que su grupo tramitaba un nuevo comodato del lugar, ya este no irá más y se perderá la oportunidad de seguir desarrollando su labor.

“La Corporación le solicita a la administración municipal (...) manifestarse acerca del proceso que hoy se ve afectado y perjudica a la vereda y, sobre todo, los ecosistemas y el desarrollo científico de la región”, dijo el colectivo.

Juliana advirtió que esta escasez de mariposas debería incentivar a que se luche por ellas. Afirmó que el colectivo buscará seguir la labor, pues “las alas no nos las cortaron”.