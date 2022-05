En menos de 24 horas el alcalde suspendido de Medellín, Daniel Quintero, ha emitido aseveraciones a dos bandas: primero dijo que no volvería al país, en caso de que las presidenciales favorezcan al candidato del Gobierno, y horas después sostuvo que no dejaría solo a su equipo y que por esa razón regresaría al país este viernes y el domingo votaría por el cambio.

“Si gana el candidato del presidente Duque, no podré volver a Medellín”, expresó. La razón que esgrimió tuvo que ver con su seguridad. Alegó que él y su familia estarían en riesgo en un eventual gobierno del establecimiento y que ello haría complejo su regreso al país. Sin embargo, él mismo, a través de Twitter, se echó para atrás. “Si bien las condiciones de seguridad no son las ideales, no abandonaré a mi equipo. El viernes estaré en Colombia. El domingo votaré por el cambio. El lunes empezaremos a construir un nuevo país”, sostuvo Quintero, quien permanece apartado del cargo mientras avanzan las pesquisas de la Procuraduría por su presunta participación en política electoral.

Las contradicciones han salido a flote en medio de su ronda de medios desde Washington, en donde se encuentra desde el fin de semana pasado. La razón: una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para desvirtuar la decisión que lo separó del cargo por tres meses. El viaje le ha permitido, entre otras cosas, pregonar una narrativa de víctima desde el ‘exilio’