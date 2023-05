El exdiputado y exrepresentante a la Cámara Jorge Gómez es uno de los dos precandidatos a la Gobernación del partido Dignidad y Compromiso, que agrupa a los equipos políticos del exsenador Jorge Robledo y del excandidato presidencial Sergio Fajardo. El otro es Juan David Montoya. Gómez habló de posibles alianzas con otras colectividades y su visión de los retos en Antioquia.

Han pasado casi dos meses desde que Dignidad y Compromiso oficializó su precandidatura, ¿cómo han avanzado las cosas?

“Vamos a hacer foros subregionales y locales. Arrancamos este fin de semana en Yarumal, donde el candidato a la alcaldía va a reunir a su gente y vamos a exponer lo que pensamos del departamento. En Tarazá, vamos a visitar el proyecto minero de la hacienda Río Rayo, amigable con el medioambiente y de recuperación de suelos degradados por la minería; y nos vamos a reunir con el equipo de Dignidad y Compromiso de Tarazá y su candidato a la alcaldía. Vamos a reunirnos con candidatos de Caucasia, El Bagre, Zaragoza y Nechí. Y vamos al Urabá, en Turbo y Apartadó, para presentar precandidaturas a alcaldía y concejo. Ya empezamos a promover nombres y a unificar los equipos en torno a la lista de la Asamblea. Con esto damos inicio a las giras que habíamos acordado hacer antes de definir quién será nuestro candidato, asunto que el partido está comprometido a hacer en junio”.

¿En todos los eventos estarán usted y Juan David Montoya?

“En todos vamos a estar. Y hay una persona, Cristian Halaby, que no milita en el partido, que forma parte de Selección Antioquia, una fuerza independiente de unos empresarios que ha estado mirando la posibilidad de hacer algún acuerdo con nosotros. Nos va a acompañar posiblemente en Yarumal y Tarazá”.

¿Y qué los une a los principios de Selección Antioquia?

“Que es un equipo bien interesante de empresarios y directores gremiales que quieren que Antioquia sea manejada con pulcritud y con una actitud que le permita salir de la crisis tan grande que tenemos. También han sido bastante críticos de la pésima labor que Daniel Quintero hace en la Alcaldía. Dijéramos que hemos coincidido desde ese punto de vista”.

¿Ya definieron el mecanismo para elegir al candidato?

“Es una decisión que adopta el comité ejecutivo. Pero hemos definido un mecanismo sencillo, expedito. Estamos haciendo un listado de 50 a 100 líderes de opinión: intelectuales, gente del sector cultural, columnistas, profesionales, líderes gremiales y sindicales, entre otros, a los que queremos preguntarles cuál candidato les parecería mejor. Fuera de eso vamos a contratar una firma que haga un análisis de cuál sería el candidato que más le ayudaría a crecer al partido. Con eso, el comité ejecutivo decidirá”.

Además del acercamiento con Selección Antioquia, ¿con cuál otra colectividad dialogan?

“Tenemos mucha cercanía con un sector del partido verde que se llama Nuevo Aire, que lo encabezan el concejal de Medellín Daniel Duque y el diputado Camilo Calle. Calle ha manifestado su interés de ser candidato a la Gobernación, ya hemos conversado con él y creemos que tenemos similitudes que nos permitirían algún acuerdo”.

¿Y con quiénes no llegarían nunca a acuerdos?

“Tenemos una línea roja con los amigos de Daniel Quintero. Ninguno que haya sido parte de su administración y que sea cómplice del saqueo que le están haciendo a Medellín podrá ser aliado nuestro. Tampoco politiqueros tradicionales que han sido responsables de la crisis de Antioquia y Medellín. Ahí están los del ‘Pacto de Indiana’ (Mauricio Tobón, Eugenio Prieto, Juan Diego Gómez y Andrés Julián Rendón) y los del grupo que está armando Quintero (Esteban Restrepo, Julián Bedoya y Carlos A. Trujillo). Tenemos tantas diferencias con ellos que sería prácticamente imposible”.

¿Y Luis Fernando Suárez?

“El doctor Suárez parece no figurar en ninguna de esas dos coaliciones; pero ahí tenemos un lío y es que él es el candidato de Aníbal Gaviria, con quien tenemos contradicciones enormes en el caso del diputado de Dignidad y Compromiso Luis Peláez. Pero uno de los acuerdos con Juan David Montoya es que el partido decide con quién sí y con quién no aliarnos. Nosotros podemos opinar, pero el partido toma la decisión y tenemos un compromiso sagrado de respetar esas decisiones”.

¿Usted tiene plena confianza de que el partido no hará alianzas, a futuro, con esas líneas rojas?

“Estoy seguro, porque yo formo parte del comité nacional y hay una especie de unanimidad en que cero con esos politiqueros, con esas maquinarias y con los que están en el gobierno”.

Hablando de maquinarias, ¿cómo ve la contienda con equipos políticos que sí las tienen?

“Yo creo que los dos candidatos que llegaron a segunda vuelta le ofrecieron al país un cambio aparentemente libre de maquinarias. Petro dice que ganó sin maquinarias, pero lo terminaron eligiendo las maquinarias de Julián Bedoya, Carlos Andrés Trujillo, Roy Barrera, Armando Benedetti, Juan Pablo Pérez, Fernando Velasco, la lista de lagartos es enorme de los que lograron que ganara Gustavo Petro. Y creo que la gente está descubriendo que eso no basta con decir no más maquinarias, hay que ser tan transparente y mostrar que realmente no estamos con más maquinarias y eso nos abre una posibilidad enorme. No estamos ni con maquinarias ni con plata ni con corrupción, pero podemos lograr que la ciudadanía nos acompañe”.

¿Cómo?

“Con un discurso coherente y de fácil transmisión para la gente. Estamos pidiendo asesoría sobre cómo transmitimos nuestro mensaje de forma más eficiente. Hoy las redes sociales sirven para ese propósito”.

Ahora dijo que Antioquia está en crisis, ¿por qué lo cree?

“Si usted mira los compromisos de Aníbal Gaviria al inicio de su administración con los alcaldes, el cumplimiento es casi nulo. El reto para un gobernador en el siguiente periodo es enorme, creo que es el mayor reto en la historia de Antioquia para quien asuma. Tenemos problemas en vías, salud, Savia Salud está en una crisis enorme”.

¿Cuántos avales ha definido el partido para concejos y alcaldías?

“Han hecho como 35 entrevistas a candidatos a alcaldías. Y tienen una lista de otros treinta y tantos que los están entrevistando. Hasta ahora estamos llegando casi a 70 municipios donde podríamos tener candidatos avalados o coavalados para alcaldías. Y unos cuantos más, donde podríamos tener listas al concejo. Están también haciendo en Medellín las entrevistas para la lista del concejo, y tenemos candidatos a las JAL en las 16 comunas y los 5 corregimientos”.