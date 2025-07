A raíz de esta situación, el Área Metropolitana junto al Sistema de Alerta Temprana Siata recordó que si bien el trimestre actual junio-julio-agosto presenta menos lluvias,esto no quiere decir que los nubarrones no vayan a aparecer en el cielo. Simplemente que su presencia no será tan constante como al inicio del año.



"Durante este mes de julio de 2025 hemos tenido lluvias por debajo de lo habitual para este mes. No obstante hemos tenido algunos episodios de lluvia, como los vistos el fin de semana entre el viernes 25 y el domingo 27 de julio. En particular estas lluvias estuvieron asociadas con el paso de los fenómenos climáticos conocidos como las Ondas del Este.Es normal que durante julio las lluvias puedan ser más fuertes algunos días por cambios en los vientos, el paso de las Ondas del Este y de la Oscilación de Precipitación Tropical de Madden-Julian”, añadió el AMVA.

Según detalló Daniel Ruiz Carrascal, coordinador general del Siata, el mes de junio fue uno de transición de la temporada de más lluvias a la de menos lluvias por lo que si bien la presencia de aguaceros era algo esperado, esta mantuvo la tendencia de los meses anteriores de registrar aguaceros por encima de lo normal.



"Esperamos en julio (y agosto) comenzar a notar disminución en los acumulados de precipitaciones. Esperamos que el período sea un poco más seco y más cálido en comparación con el resto del año. Esto no quiere decir que no haya lluvias.De hecho, esperamos que estos se den de manera aislados entre la tarde y la noche o entre la noche y la madrugada. Así mismo esperamos que estos puedan tener acumulados medios y bajos que no generen impacto significativo en el territorio”, agregó.